Anketlerde son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu: Açık ara öndeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında seçim anketleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Medyada dolaşan birçok anketin doğruyu yansıtmadığını belirten Erdoğan, "Anketler de algı operasyonlarının parçası olarak kullanılabiliyor. Siyasi hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da meydanların dilinin yalan söylemeyeceğidir. Bize gelen raporlara göre; hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 TV, 360 TV ve TV4 ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Erdoğan, seçim anketleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacaklarını söyleyen Erdoğan, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde açık ara önde olduklarını söyledi.

"AÇIK ARA ÖNDEYİZ"

Medyada dolaşıma sokulan anketlerin gerçekle ilgili olmadığını belirten Erdoğan, "Siyasi hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da meydanların dili doğru söyler. 14 Mayıs Cumhur İttifakı ve bizim zaferimizle sonuçlanacaktır. Birileri sosyal medyada oluşturulan havaya bakarak hayaller kuruyor olabilir. Anketler de algı operasyonlarının parçası olarak kullanılabiliyor. Daha çok çalışacağız. Ben milletime güveniyorum, inanıyorum. Anketlere göre hem başkanlık hem meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Enkazın yarısından fazlasını kaldırdık. Konteyner kentler ve prefabrik konutlar yapıldı. Depremzedeler kiraların yüksekliğinden şikayet ediyor. Bunu yapanlardan hesabını soracağız, üzerine gideceğiz. Yurtlarda kalanlar durumdan çok memnunlar. Devletimiz bizi açıkta bırakmadı diyorlar. Sözümüz var. Sözümüzü yerine getirince herkes yuvasına kavuşacak. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Yapıların tamamında artık dikey mimariye fırsat vermemeliyiz.

"SECCADENİN ÜZERİNE AYAKKABI İLE BASILIR MI?"

Bunların hepsi aynı yerden besleniyor. Seccadenin üzerine ayakkabıyla basılır mı? Bu bir edep meselesidir. O kendi edebi adabıdır. Başörtüsüne ne diyor, bir bez parçası. Bunu diyen bay bay Kemal. Yeri bir değer ifadesiyle bir kutsalımızdır. Mahremiyetin ifadesidir. Aynı şekilde bunu diyen Kuran-ı Kerim için de kağıt parçası der. Yaklaşım tarzları bu.

"14 MAYIS'TA BEKLEDİKLERİNİ BULAMAYACAKLAR"

Selo'nun Diyarbakır'da attığı adımla, 51 vatandaşımızın ölümüne neden olması Kürt vatandaşlarımın gözünden kaçıyor. 5 yıla mahkum oldu. Ne kadar cesurane 'Bunları çıkartacağız' diyor. Bu ülkenin yargısı böyle bir cezayı verdi. Apo'yla ilgili kararı yargı verdi. Kılıçdaroğlu hangi cesaretle bunu konuşabiliyor. Bunlar ortadayken bizim bu tartışmaları yapmamıza gerek var mıydı? Yargıyı hiçe sayıp cezalarla ilgili bunları konuşuyor. 14 Mayıs'ta beklediklerini bulamayacaklar. Gerçek yargı olarak, milletim son sözü söyleyecek gerekli olan kararı verecek.

"AİLE YAPIMIZI TEHDİT ALTINDA BIRAKAMAYIZ"

Bizim önceliğimiz aile kurumunu çocuklarımızın geleceğini korumaktır. Sapkın akımlar, LGBT filan Oğuzhan Bey'in gözünü yumması mümkün değildir. Ne CHP'nin, ne HDP'nin, ne İP'in, ne Gelecek ve ne DEVA'nın rahatsızlığı var. Bizim milli yerli dini değerlerimiz, kutsalımız aile yapımız bunlara müsaade etmez. CHP'nin herhangi bir açıklamasını duydunuz mu? Yok Çünkü bu konuda dertleri yok. Biz Anayasa düzenlemesi içinde aileyi ön plana çıkardık. Seçimlerden sonra ön plana çıkaracağımız en önemli maddelerden biri aile olacaktır. Biz aile yapımızı tehdit altında bırakamayız.

"SÜRPRİZ İSİMLER OLACAK"

Bu hafta sonuna kadar her şey olabilir. Hafta sonuna kadar kesinleştireceğiz. Önümüzdeki hafta içinde törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını ve listeyi vereceğiz. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmayı devam ettiriyoruz. Benim düşüncem daha çok bakan arkadaşlarımızı büyükşehirlerde değerlendiriyorum. Partimiz, teveccühün yüksek olduğu aday adaylığı süreci yaşadı. 6 bin üzerinde başvuru aldık. Birçok isim üzerinde çalışıyoruz. Sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entellektüel isimler var. Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık.

"20 NİSAN'DA MÜJDEMİZİ VERECEĞİZ"

20 Nisan'da Karadeniz gazımız devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini Filyos'ta yakacağız. Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak. Muhalefet yapamazsın dediler. Muhalefetin yapamazsın dediği ne varsa hepsini hayata geçirdik. Bu proje bir ay, bir yılın işi değil. Önce arama gemilerimizi aldık, daha sonra çalışacak insan kaynağını yetiştirdik. Durmayacağız. Aramaya devam edeceğiz. Daha gidecek yolumuz var. Hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz olacak. Biz kendimiz hem araştırma, hem sondajımızla 12 bin metreye sondaj yapabiliyoruz. Bu konuma geldik. 20 Nisan'daki doğalgazımızı çıkarmak suretiyle müjdemizi vermiş olacağız."