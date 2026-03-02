Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti. Erdoğan, görüşmede bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti. - ANKARA

