Erdoğan: Muhalefette kavga ve gerilimi doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, siyaseti vizyon ve proje ile yapamayanların bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediklerini söyledi.

"Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü, millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet, aktörlerine, çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemiyor. İç politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi. Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir."

"Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlerine baktıklarını, asli gündemlerine odaklandıklarını, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ettiklerini dile getirdi.

Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatı'mız 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydı ile Ankara üst üste altı kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden 'AK Elçiler Projesi'nden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatı'mızı canıgönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda unutmayın her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum. Rabb'im yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum."

Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı

Programda, AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından hazırlanan teşkilat çalışmalarının anlatıldığı video izletildi.

Ankara İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yoğun siyasi koşturmacası sırasında eve geç gittiğinde kızı Esra Albayrak'ın odasının kapısına astığı "Babacığım bir geceni de bize ayır" yazılı pusulaya atıfta bulunduğu video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutladı.

Farklı ülkelerden gelen çocuklar, Babalar Günü'ne ilişkin kaleme aldıkları mektupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkarken "Bir kere sevdaya tutulmaya gör" adlı şarkı çaldı ve sahneye gül yaprakları döküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a rozetini taktı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukların çizdiği resimlerin yer aldığı bir tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'ye en çok üye yapan AK Parti ilçe teşkilatlarının başkanlarını plaketlerini takdim etti.

(Bitti)