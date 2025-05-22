Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etmek üzere Adıyaman'dan Ankara'ya gelen çocuklarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etmek üzere Adıyaman'dan Ankara'ya gelen çocuklarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen buluşmada, çocuklarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika