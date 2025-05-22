Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etmek üzere Adıyaman'dan Ankara'ya gelen çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etmek üzere Adıyaman'dan Ankara'ya gelen çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen buluşmada, çocuklarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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