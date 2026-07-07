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Erdoğan, Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı

Erdoğan, Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16 Türk devleti bayrakları, mehteran takımı ve 21 pare top atışı eşliğinde karşıladı. İkili görüşme ve heyetler arası toplantı öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı törenle karşıladı.

Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı.

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

İkili görüşme öncesi ortak basın toplantısına geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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