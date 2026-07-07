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Trump Ankara'ya geldi, Erdoğan karşıladı

Trump Ankara'ya geldi, Erdoğan karşıladı
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Etimesgut Havaalanı'nda karşılanan Trump, tören kıtasını selamladıktan sonra iki lider Devlet Konukevi'ne geçti.

Abd Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.

Abd Başkanı Trump, Air Force One olarak hizmet veren Boeing 747-8 model özel yolcu uçağı ile Etimesgut'ta bulunan Ankara Havaalanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda tören kıtasını selamladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile tokalaşarak kısa süre sohbet etti. Ardından turkuaz halıda yürüyen ikili, tören alanındaki yerlerini aldı ve Donald Trump Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Karşılamanın ardından iki lider, resmi program kapsamında 2 bin 400 metrekarelik yeni yapılan Devlet Konukevi'ne geçti. Erdoğan ve Trump daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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