Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

GAZZE'DE YAŞANANLAR VE HANİYE'YE SALDIRI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

REHİNE TAKASI İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.