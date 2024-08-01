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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

GAZZE'DE YAŞANANLAR VE HANİYE'YE SALDIRI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

REHİNE TAKASI İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Politika

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Yorumlar (5)

Kadir Tokay:

Gerçekleştirse ne olacak ki? Joe Biden telefonda kimle konuştuğunu bile bilmiyordur. Hatta telefonda konuştuğunu bile bilmiyordur.

13
2
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ZİYA BAŞKAN:

bir şey değişmez

10
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ŞENER Öztürk:

çok derin analiz, tebrik ederim

yanıt5
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Taş:

Well done my dear loyal friend, keep up the good work, pat pat pat on the back :-/

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yanıtYanıtla
Nurullah Akarslan:

ooo

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