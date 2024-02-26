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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü! Görünce hemen aracını durdurdu

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70 yaşına diren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti. 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı.

ARACINI DURDURUP TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Vatandaşlar ellerinde pasta ile 70. yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Bu sırada Erdoğan da aracını durdurup tebrikleri kabul etti. Ardından pastayı da tadan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

"İYİ Kİ DOĞDUN REİS" PANKARTI

Erdoğan'ın araçtan indiği sırada AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nın "İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun" pankartı açıldı.

İşte o anlardan kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü! Görünce hemen aracını durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü! Görünce hemen aracını durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü! Görünce hemen aracını durdurdu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

ERKAN yuksel:

HAYATI BOYUNCA BIRKEZ METROYA BINMISMI HALKIN ICINDE DOLASMISMI TEK BASINA 2000 KISIYLE ULKESINDE GEZEBILEN BIR INSAN DUNYADA BASKA ORNEGI YOK ...

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meko:

İş isteseydiniz boş boş dolaşıyorsunuz ailenize yük olmayın gençler

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