Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü! Görünce hemen aracını durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı.

ARACINI DURDURUP TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Vatandaşlar ellerinde pasta ile 70. yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Bu sırada Erdoğan da aracını durdurup tebrikleri kabul etti. Ardından pastayı da tadan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

"İYİ Kİ DOĞDUN REİS" PANKARTI

Erdoğan'ın araçtan indiği sırada AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nın "İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun" pankartı açıldı.

İşte o anlardan kareler;