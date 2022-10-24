Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! AK Parti, Anayasa değişikliği teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor

AK Parti, başörtüsü ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onay vermesi halinde söz konusu Anayasa değişikliği teklifi muhalefet partilerine götürülecek.

Başörtüsü olayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla yeniden gündeme oturmuş ve muhalefet ile iktidarı tekrar karşı karşıya getirmişti. CHP konu hakkında bir düzenleme talebinde bulunurken, iktidar, ana muhalefet partisini Anayasa değişikliğine davet etmişti.

KILIÇDAROĞLU: BU HAKKI YASAL GÜVENCEYE ALACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı başörtüsü çıkışında "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız" demişti. Ertesi gün CHP, başörtüsüne güvenceyle ilgili yasa teklifini Meclis'e sundu.

ERDOĞAN: SAMİMİYSEN ÇÖZÜMÜ ANAYASA DÜZEYİNDE SAĞLAYALIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Eğer dürüstsen, samimiysen gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan bu meselenin arkasındaysan gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım. Hatta bununla kalmayalım kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuza da güçlendirerek ilave değişikler de yapalım" dedi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Sonrasında Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın çağrısına "Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" yanıtını vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYI BEKLENİYOR.

Tüm yaşananlar sonrası konu hakkında bir çalışma başlatan Adalet Bakanlığı, çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın onayının ardından Anayasa değişikliği teklifi, AK Parti tarafından muhalefet partilerine götürülecek.