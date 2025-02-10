Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabul edilen Malaya Üniversitesi'nin bu ünvanı tevcih etmesini, şahsıma ülkeme ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum." dedi.

Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek fahri doktora beratı için tören düzenlendi.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından dua edildi. Perak Sultanı Nazrin Şah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Malaya Üniversitesi tarafından uluslararası ilişkiler alanında verilen fahri doktora beratını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da tekrar bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Malezya Başbakan Enver İbrahim'in davetine icabetle ziyaret ettiği Malezya'ya her gelişinde kendisini evinde, kardeşleri arasında hissettiğini ifade eden Erdoğan, "Rabb'im aramızdaki dayanışmayı ve muhabbeti daim eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya'nın, coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dostu, kardeşi ve aynı zamanda ortağı olduğunu söyledi.

Bu ortaklığı, 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik düzeye çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980'lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle bir çok gencimiz buralara geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun, o günler artık ülkemizde geride kaldı. Bugün, Türkiye olarak dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye ülkemizde yükseköğrenim imkanı sunuyoruz. Çok sayıda genç kardeşimiz burslar vesilesiyle hem Türkiye'de hem Malezya'da öğrenim görmeye devam ediyor. Ayrıca Malaya Üniversitesi ile Yunus Emre Kültür Merkezimiz arasındaki işbirliği ile 2019 yılından bu yana üniversitede Türkçe dersleri veriliyor. Bugün geldiğimiz aşamada ülkelerimizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha fazla görüyor ve bu durumdan iftihar ediyoruz."

"Üniversiteler, toplumların kalkınması için önemli bir fonksiyona sahiptir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın yükseköğretimde bir çekim merkezi haline gelmesinin sebeplerinden birinin Perak Sultanı Nazrin Şah idaresinde faaliyetine devam eden Malaya Üniversitesi olduğuna dikkati çekti.

Malezya Başbakan Enver İbrahim'in de Malaya Üniversitesi mezunu olduğunu bildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya akademik sıralamasında 60. sırada yer alan Malaya Üniversitesi yaklaşık 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında ve çalışmalarında seçkin rol oynuyor. Bu çalışmalarda, akademik şahsiyeti ve değerli katkılarıyla Sayın Sultan Nazrin Şah'ın liderliğinin fevkalade önem taşıdığını düşünüyorum. Hepimizin bildiği üzere üniversiteler, toplumların kalkınması için önemli bir fonksiyona sahiptir. Akademik açıdan güçlü üniversiteler, daha donanımlı nesiller yetiştirmekte ve bu da aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır.

Bölgesinin yükselen yıldızı olan Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte çok daha başarılı yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Malaya Üniversitesi tarafından şahsıma tevdi edilen fahri doktora ünvanı dolayısıyla başta Sayın Sultan Nazrin Şah olmak üzere tüm üniversite yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabul edilen Malaya Üniversitesi'nin bu ünvanı tevcih etmesini, şahsıma, ülkeme ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Malaya Üniversitesi ailesine en kalbi şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."