Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Mescid-i Aksa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL KOREOGRAFİ

Konuşmasını yapmak üzere gençleri selamlayarak sahneye çıktığı sırada ise tribünlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan özel koreografi açıldı.

"BİR GÜN GELECEK, BİR GÜN KALACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde düzenlenen 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafının kullanıldığı koreografide "Bir gün gelecek, bir gün kalacak" ifadeleri yer aldı.

BİR YANDA AYASOFYA, DİĞER YANDA MESCİD-İ AKSA

Hazırlanan koreografide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Ayasofya-i Kebir Camii'nin, diğer yanında da Mescid-i Aksa'nın resmedildiği görüldü.