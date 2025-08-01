Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Mescid-i Aksa
TÜGVA Yaz Okulları Final Programı için Tüpraş Stadyumu'nda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir koreografiyle sürpriz yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Ayasofya-i Kebir Camii, diğer yanında da Mescid-i Aksa ile resmedildiği koreografide yer alan "Bir gün gelecek, bir gün kalacak" ifadeleri dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL KOREOGRAFİ
Konuşmasını yapmak üzere gençleri selamlayarak sahneye çıktığı sırada ise tribünlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan özel koreografi açıldı.
"BİR GÜN GELECEK, BİR GÜN KALACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde düzenlenen 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafının kullanıldığı koreografide "Bir gün gelecek, bir gün kalacak" ifadeleri yer aldı.
BİR YANDA AYASOFYA, DİĞER YANDA MESCİD-İ AKSA
Hazırlanan koreografide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Ayasofya-i Kebir Camii'nin, diğer yanında da Mescid-i Aksa'nın resmedildiği görüldü.