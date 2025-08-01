Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Mescid-i Aksa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Mescid-i Aksa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Mescid-i Aksa
Haber Videosu

TÜGVA Yaz Okulları Final Programı için Tüpraş Stadyumu'nda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir koreografiyle sürpriz yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Ayasofya-i Kebir Camii, diğer yanında da Mescid-i Aksa ile resmedildiği koreografide yer alan "Bir gün gelecek, bir gün kalacak" ifadeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Kubbetü's Sahra

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL KOREOGRAFİ

Konuşmasını yapmak üzere gençleri selamlayarak sahneye çıktığı sırada ise tribünlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan özel koreografi açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Kubbetü's Sahra

"BİR GÜN GELECEK, BİR GÜN KALACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde düzenlenen 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafının kullanıldığı koreografide "Bir gün gelecek, bir gün kalacak" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel koreografi: Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Kubbetü's Sahra

BİR YANDA AYASOFYA, DİĞER YANDA MESCİD-İ AKSA

Hazırlanan koreografide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Ayasofya-i Kebir Camii'nin, diğer yanında da Mescid-i Aksa'nın resmedildiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.