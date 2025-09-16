Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in "Vadedilmiş topraklar" haritası soruldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in "vadedilmiş toprak" senaryolarının hukuken geçersiz olduğunu belirterek, Netanyahu'yu "Hitler ile ideolojik açıdan akraba" sözleriyle eleştirdi. Erdoğan, İslam dünyasının bu saldırılara karşı ilim ve iş birliğiyle karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail'in "vadedilmiş toprak" söylemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"UYDURUK MASALLARI ANLATIYOR"

İsrail'in bir dine değil, "sapkın bir ideolojiye" hizmet ettiğini belirten Erdoğan, "Netanyahu ve çetesi dünyaya Siyonizm'in uyduruk masallarını anlatıyor. BM şartı, devletlerin toprak bütünlüğünü ve sınırların zorla değiştirilmemesini emreder. Dolayısıyla 'vadedilmiş topraklar' kavramıyla ortaya konulan senaryolar hukuken geçersizdir. İsrail'i yönetenler, faşist bir ideolojiye dönüşmüş cinayet şebekesinden başka bir şey değildir. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler ilerlemenin etkisiyle hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı akıbeti yaşayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası sorulduİşte İsrail'in hayal ürünü o haritası...

"İSLAM DÜNYASI KARŞILIK VERMELİ"

İsrail'in sadece Müslümanlara değil, Hristiyan ve Musevilere de zarar verdiğini vurgulayan Erdoğan, Siyonizm'in tehlikeli bir ideoloji olduğunun altını çizerek "İsrail, peygamberlerimizin mübarek hatıralarını kirletemez. İslam dünyası bu alçak saldırıya ilimle, irfanla karşılık vermeli. Ülkeler arasında güvenlik, iş birliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi hayati önemdedir. Peygamberimizin 'Ey Allah'ın kulları kardeş olun' çağrısına uyarak kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu

Erdoğan, CHP'nin kurultay davası hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

Netanyahu'dan ilk açıklama geldi, ordu kanlı planını ilan etti
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza
Maçtan sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarının paylaştığı video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.