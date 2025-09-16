Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail'in "vadedilmiş toprak" söylemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"UYDURUK MASALLARI ANLATIYOR"

İsrail'in bir dine değil, "sapkın bir ideolojiye" hizmet ettiğini belirten Erdoğan, "Netanyahu ve çetesi dünyaya Siyonizm'in uyduruk masallarını anlatıyor. BM şartı, devletlerin toprak bütünlüğünü ve sınırların zorla değiştirilmemesini emreder. Dolayısıyla 'vadedilmiş topraklar' kavramıyla ortaya konulan senaryolar hukuken geçersizdir. İsrail'i yönetenler, faşist bir ideolojiye dönüşmüş cinayet şebekesinden başka bir şey değildir. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler ilerlemenin etkisiyle hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı akıbeti yaşayacaktır" dedi.

İşte İsrail'in hayal ürünü o haritası...

"İSLAM DÜNYASI KARŞILIK VERMELİ"

İsrail'in sadece Müslümanlara değil, Hristiyan ve Musevilere de zarar verdiğini vurgulayan Erdoğan, Siyonizm'in tehlikeli bir ideoloji olduğunun altını çizerek "İsrail, peygamberlerimizin mübarek hatıralarını kirletemez. İslam dünyası bu alçak saldırıya ilimle, irfanla karşılık vermeli. Ülkeler arasında güvenlik, iş birliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi hayati önemdedir. Peygamberimizin 'Ey Allah'ın kulları kardeş olun' çağrısına uyarak kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.