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Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor! Gözlerin çevrildiği görüşmede "Forslu bayrak" detayı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. 18 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilecek olan ziyarette Erdoğan'ın, Genel Başkan Özgür Özel ile asgari ücret ve emekli maaşları gibi konuları ele alacağı öğrenilirken Özel, Erdoğan'ı "Cumhurbaşkanlığı Forslu" bayrakla karşılayacak.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında "Siyasette normalleşme" adımları kapsamında CHP lideri Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezine ziyarette bulunmuştu. O ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da CHP Genel Merkezine giderek Özgür Özel ile görüşecek.

ERDOĞAN, CHP'DE FORSLU BAYRAKLA AĞIRLANACAK

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Cumhurbaşkanlığı Forslu" bayrakla ağırlayacağını açıklamıştı. "Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben ise CHP Bayrağı tarafında oturacağım" diyen Özel, "Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu Cumhurbaşkanlığı'ndan talep ettik çünkü kanun ne gerektiriyorsa ona uygun bayrak istedik" ifadelerini kullandı.

2'NCİ GÖRÜŞMEYE DE AYI HEYETLER EŞLİK EDECEK

Yarın saat 16.00'da buluşacak olan liderlere geçtiğimiz görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş eşlik etmişti. Aynı heyetin bu defa da yer alacağı öğrenildi.

EN SON 2006 YILINDA ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan, en son 2006 yılında CHP'nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

MASADA ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI VAR

Görüşmede asgari ücret ve emekli maaşları gibi konuların ele alınacağını belirten Özgür Özel, "Asgari ücrette gerekli düzenlemeler yapılmazsa büyük bir 'geçinemiyoruz' mitingi düzenleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor! Gözlerin çevrildiği görüşmede 'Forslu bayrak' detayı

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU

Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler.

Cumhurbaşkanlığı forsu, belirtilen ölçülere uygun olarak yapılır. Forsun sol üst köşesinde yer alan güneş ve yıldızlar sarı renktedir. Cumhurbaşkanının ikametgâhında, ziyareti süresince bulunduğu yerde, bayrak direğine çekilir, gece gündüz çekili kalır, makam odasında çalışma masasının sol gerisine konur, içinde bulunduğu arabanın sol önünde, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı direğe çekilir.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Özgür Özel Yaşam Politika Haberler

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