Cumhurbaşkanı başdanışmanları Şırnak'a 'Türkiye Sohbetleri' için geldi

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Cumhurbaşkanı başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu ile Ayhan Oğan, Şırnak'ta düzenlenecek "Türkiye Sohbetleri" programına katılmak üzere kente geldi.

Çeşitli program ve etkinliklere katılmak amacıyla kente gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ile Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında karşılandı. Havalimanındaki karşılamanın ardından kente geçen heyetin, Şırnak Öğretmenevinde gerçekleştirilecek "Türkiye Sohbetleri Programı" kapsamında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı