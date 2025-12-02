Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Suriye Türkmenlerinden oluşan heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Suriye Türkmenlerinden oluşan heyeti kabul etti
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye Türkmenlerinden oluşan bir heyeti kabul ederek Suriye'nin toprak bütünlüğü ve İsrail'in saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Topçu, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye Türkmenlerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suriye Türkmenlerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Topçu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve İsrail'in yaptığı hain saldırılarla dünyayı hedef aldığını belirtti. İsrail'in saldırılarının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de göz diktiğini belirten Topçu, "Türkiye için 877 kilometrelik ortak sınırımızın ötesinde; tarihi, kültürel, kan, can ve din bağlarımız bulunan komşu Suriye'nin istikrarı, birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması vazgeçilmez bir önceliktir. Günümüzde İsrail'in Siyonist soykırım suçlusu Netanyahu hükümeti, Suriye'yi parçalamak amacıyla çeşitli etnik, mezhepsel ve dinsel temelli terör örgütlerini desteklemekte; uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Suriye'nin sivil yerleşim yerlerini hedef alarak çocuk katliamlarına bu ülkede de devam etmektedir. Başta Gazze olmak üzere Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'e yönelik işgal, ilhak ve hukuksuz saldırılara sessiz kalan tüm aktörler; İsrail'in Siyonist, bebek katili, soykırım suçlusu Netanyahu hükümetinin suç ortağı konumundadır. Suriye'deki Arap, Kürt, Türkmen ve farklı din-mezhep mensuplarının ortak düşmanı; Suriye'yi parçalayarak kendi kontrolünde terör devletçikleri kurmayı hedefleyen İsrail'in Siyonist Netanyahu hükümetidir. Suriye halkı; ülkesinin geleceği için bu ortak düşmana ve onun beslediği tüm ayrılıkçı terör örgütlerine karşı omuz omuza ve yan yana durmalı, vatanına ve geleceğine sahip çıkmalı; siyonist provokasyonlara karşı daima uyanık olmalıdır. Türkiye, devleti ve milletiyle, kardeş Suriye devletinin ve halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret heyetinde Hacı Muhammed Emin (Suriye'de okul müdürü, Gaziantep'te muhasebeci), Bekir İlbeğli (Türkmen Dernekleri Federasyonu üyesi), Muhammed Ahmet (Suriye ve Gaziantep'te ayakkabı üretim tesisi sahibi), Talat Kahya (Suriye Türkmeni, Gaziantep'te oto galerici), Ahmet Taha (Suriye ve Gaziantep'te ayakkabı üreticisi), Muhammet Halil (Suriye ve Gaziantep'te ayakkabı üreticisi), Alaaddin Çamur (Suriye'de zabıta müdürü, Gaziantep Devlet Hastanesi'nde tercüman), Abdullah Mustafa (Suriye ve Gaziantep'te ayakkabı üreticisi) yer aldı. - ANKARA

