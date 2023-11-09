Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, Yargıtay'ın AYM'nin Can Atalay kararına uymayıp yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Uçum, "Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur. Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararına uymayıp yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Uçum, " Yargıtay'ın AYM'nin ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur" dedi.

YARGITAY AYM ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

UÇUM: AYM, ANAYASA'NIN 14. MADDESİNİ YOK SAYIYOR

Yargıtay'ın bu hamlesi kamuoyunda büyük tartışma yaratırken konuyla ilgili bir yorum da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçum şu ifadeleri kullandı; "Anayasa Mahkemesi mahkumiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla Anayasa'yı tanımıyor. Anayasa'nın 14. Maddesini yok sayıyor. Oysa dokunulmazlığa ilişkin 83. madde 14. maddedeki durumları hariç tutar. Anayasanın bu amir hükmüne rağmen AYM anayasaya aykırı kararlar vermeye devam ediyor. Anayasanın 14. maddesinin belirsiz olduğunu ileri sürmek AYM'nin görevi değildir.

"AYM'NİN KARARLARI YARGISAL AKTİVİZM ÖRNEĞİDİR"

14. Maddeye belirlilik kazandıran Ceza Kanunları ve Ceza Yargısı Kararlarıdır. AYM Anayasanın açık hükmünün yanı sıra Ceza Kanunlarını ve Yargı Kararlarını da göz ardı ediyor. Ne yazık ki AYM'nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir. Bu çerçevede Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur. Tepki gösterenlerin Yargıtay kararını okuyup okumadıkları da ayrı bir sorundur.

"YARGITAY'IN KARARI TURNUSOLDUR"

Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bir anlamda kral çıplak demektir. Yönteminin bu olup olmadığı ayrıca tartışılır ama cesareti tartışılmaz. Yargıtay'ın kararı ayrıca turnusoldur, kim Milli Yargıdan yana kim değil belli olur. Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır, kimsenin bundan şüphesi olmasın."

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