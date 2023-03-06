Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz, anayasanın açık ihlalidir

Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya geri dönmesinin ardından, büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olup olamayacağı akıllara geldi. Bunun hukuk dışı olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar." açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni bir Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş formülüyle masaya geri döndü. Akşener, 6'lı Masa'nın bugün yapılacak toplantısı öncesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı partisinin genel merkezinde ağırladı.

AKŞENER MASAYA YENİ ÖNERİYLE DÖNDÜ

Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile son dakika toplantısı gerçekleştiren Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma fikrini iletti. Bu gelişmelerin ardından Akşener yeniden 6'lı Masa'ya dönerek cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı toplantıya katıldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLABİLİR Mİ?

Akşener'in yeni formülüyle birlikte, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olup olamayacağı sorusu akıllara geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ANAYASA'NIN AÇIK İHLALİDİR"

Mehmet Uçum, anayasaya göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olamayacağını öne sürdü. Bu durumun anayasanın ihlali olacağını savunan Mehmet Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasa'nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar."