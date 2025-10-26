Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçum "Açıklama gerek bölgedeki durum gerekse birlik ve bütünleşme açısından Türkiye'nin genel perspektifine ve temel doğrultularına uygundur. Bundan sonra da geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar dahil gerekli hamlelerin bir bir gerçekleşeceği anlaşılıyor" dedi.

  • PKK, 11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahlarını yaktı ve Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, PKK'nın çekilme kararını 'terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci ilerliyor' şeklinde değerlendirdi.
  • Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz' ifadesini aktardı.
  • Açıklamanın Türkiye'nin genel perspektifine ve temel doğrultularına uygun olduğu belirtildi.
  • Geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar dahil gerekli hamlelerin emin adımlarla devam edeceği ifade edildi.

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, bugün yaptığı tarihi açıklamayla Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANINDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

PKK'nın bu kritik adımına ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da açıklama geldi. X hesabından değerlendirme yapan Uçum şu ifadeleri kullandı; "Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci ilerliyor. Bütünleşme ve pratik teyide yönelik atılan adımlar konusundaki son açıklamadan da belli olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vurguladığı gibi "soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz."

Yapılan açıklamanın, gerek bölgedeki durum gerekse birlik ve bütünleşme açısından Türkiye'nin genel perspektifine ve temel doğrultularına uygun olduğunu belirtmek gerekir.

"GEREKLİ HAMLELER EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEK"

Bundan sonra da geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar dahil gerekli hamlelerin bir bir gerçekleşeceği ve emin adımlarla hedefe yürüyüşün devam edeceği anlaşılıyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Yorumlar (1)

CENABI ALLAH tan korkun ya millete gelince tasarruf yapın diyorsunuz da bu ne ya kaç tane yok danışman baş danışman sekreter o kadar müsriflik günahtır ya okadar boş maaş alan var ki her kuruşunu CENABI ALLAH kat kat çıkarsın

