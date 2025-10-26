Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, bugün yaptığı tarihi açıklamayla Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANINDAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

PKK'nın bu kritik adımına ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da açıklama geldi. X hesabından değerlendirme yapan Uçum şu ifadeleri kullandı; "Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci ilerliyor. Bütünleşme ve pratik teyide yönelik atılan adımlar konusundaki son açıklamadan da belli olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vurguladığı gibi "soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz."

Yapılan açıklamanın, gerek bölgedeki durum gerekse birlik ve bütünleşme açısından Türkiye'nin genel perspektifine ve temel doğrultularına uygun olduğunu belirtmek gerekir.

"GEREKLİ HAMLELER EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEK"

Bundan sonra da geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar dahil gerekli hamlelerin bir bir gerçekleşeceği ve emin adımlarla hedefe yürüyüşün devam edeceği anlaşılıyor."