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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Azerbaycan'ın milli kahramanı Hüseyinli ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Azerbaycan'ın yaşayan resmi milli kahramanı İbad Hüseyinli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Azerbaycan'ın yaşayan resmi milli kahramanı İbad Hüseyinli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Azerbaycan'ın yaşayan resmi milli kahramanı İbad Hüseyinli'yi külliyedeki makamında kabul etti. Topçu bu vesile yaptığı konuşmada şunları ifade etti;

Azerbaycan'ın yaşayan Milli Kahraman'ı İbad Hüseyinli'yi ağırlamış olmaktan çok mutluluk duyduğunu söyleyen Topçu, "Kendisinin ilk Karabağ savaşındaki Ermeni işgalciler ve ASALA mensubu vahşi katil sürüsüne karşı verdiği kahramanca mücadelesini, Ermenilerin kurdukları tuzakla gazi olup ölümden döndüğünü biliyorum ve kendilerine, ikinci vatanına ve evine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

Topçu, İsrail ile Gazze'de arasında yaşanan olayların gündemde yer aldığını belirten Topçu, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail hükümeti tarafından Filistinli bebeklere ve sivillere 7 Ekim'de bu yana uygulanan, ve insanın kanını donduran yaşama sevincini kaybettiren vahşi JENOSİT var. BM Genel Kurulunun; ABD ve 9 kenar mahallesi olan ülkeleri ile birlikte HAYIR oyu kullandığı Gazze'de derhal ateşkes ilanı tasarısını, yani İsrail'in Siyonist hükümetine 'bebekleri katlederek yaptığın JENOSİT'i durdur' dediği tasarıyı, 153 EVET oyu ile kabul etmiş olması önemlidir. Çünkü dünya kendisinin '5' ten, ABD ve kenar mahalleleri olan uydu ülkelerinden büyük olduğunu ezici bir çoğunlukla göstermiştir."

İsrail hükümetinin saldırılarına 153 ülkenin 'dur' dediğini ifade eden Yalçın, "Filistin halkının var olma davasının yanında olduğunu göstermiş ve demiştir ki, siz zalimlere rağmen insanlık daha ölmedi" açıklamasında bulundu.

"Ben Türk oğlu Türküm"

Azerbaycan milli kahramanı İbad Hüseyinli ise yaptığı konuşmada, Yalçın Topçu'ya her zaman kendisine göstermiş olduğu ilgi ve alakası için teşekkür etti. Hüseyinli, "Ben Türk oğlu Türküm. Azerbaycan'ın azatlığını ilk tanıyan kardeşi Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Karabağ topraklarını 44 günlük zaferle Ermeni işgalinden kurtardığımız savaşta da Kardeş Türkiye'mizin ve dünyada da çok önemli bir lider ve devlet adamı olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz sizin arkanızda değil, yanınızdayız' diyerek bir millet olduğumuzu bütün dünyaya ilan etmiş Karabağ'ımız 30 yıl sonra Bakü'süne Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in demir yumruğu ile kavuşmuş Karabağ meselesi halledilmiştir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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