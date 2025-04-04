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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yazar Mine Kırıkkanat'ın 5 yıl önce yaptığı bir açıklamayı alıntılayarak tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Saral "Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı dışında bir projesi olmayan CHP'li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yazar Mine Kırıkkanat'ın 2020 yılında yaptığı bir konuşmayı alıntılayan Saral oldukça sert ifadeler kullandı.

"O KIRIK KAFANA İYİ SOK MEYMENETSİZ KADIN"

Saral "Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP'li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler

KIRIKKANAT: ŞAHSI MAKAMINIZA İHBAR EDİYORUM

Kırıkkanat da sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, şu yanıtı verdi: "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamınızı temsil eden bir danışman hiçbir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır. Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir. O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına taşarak saldırmaz, böylesine ayıplanacak bir davranış sergilemez. Şahsı, makamınıza ihbar ve dikkatinize havale ediyorum."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (47)

Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Ağzına diline sağlık Saral Bey. Bunlara hak ettikleri dilden konuşmak gerekiyor. Bunlar nezaketten anlamaz.

Yorum Beğen265
Yorum Beğenme481
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

biz cahil kültürsüz olduğumuz için oyumuz sizin gibi okumuş kültürlü bilgili defter kalem silgili muhteremlere layık değil o yüzden her kültürsüz cahilin yaptığı gibi oyumuzu sütçülük lokantacılık heykeltraşlık yapan chpye vereceğiz

Yorum Beğen308
Yorum Beğenme207
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Haber YorumlarıMGk:

Neden tüm kokonalar çok çirkin oluyor içleri dışarına mı vuruyor anlamadım..

Yorum Beğen199
Yorum Beğenme170
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Haber YorumlarıERSAN ELMAS:

Bu Saral hangi tecrübe bilgi ve yeteneğiyle o mevki de? Adam tanıdığına akrabasına para dağıtmak için makam mevki uyduruyor. Bu ampilci vatandaşta kendine düşmeyen ve kendi cebinden çıkan parayla bunlara oy veriyor. Sürülecek akıl yok.

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme111
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Yardimci hirsiz

Yorum Beğen176
Yorum Beğenme72
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

insanlar sizin zulmünüzden dolayı ve sizin yalan enflasyon ile ve de emeklilerin maaşlarına çöktüğünüz için ve memur emeklisinin yasal olan seyyanen zam hakkını gasp ettiğiniz için ve insanları fakirleştirdiğiniz için kent lokantasına yığıldılar. Bu CHP'NİN değil bu ayıp Recep Tayyip Erdoğan ve AKP ile MHP'NİN eseri .. ekonomiyi batırmanızın eseri.. kısaca sizin eseriniz başka yerde suçlu aramayın.. utanın birazcık olsun Allah'tan korkun. ve emeklilere yapmaya devam ettiğiniz bu zalimlikten biran önce dönün.. Allah'ın azabı pek şiddetlidir.

Yorum Beğen169
Yorum Beğenme62
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Haber YorumlarıKargın Beyi:

Doğru demiş CHP üretmez taş üstüne taş koymaz ama ne hikmetse aydınlık çağdaslık onlardadır batı hayranıdırlar tarihini 100 yıldan ibaret sanırlar atalarını asagılarlar ideolojık kördürler kendisi gibi düsünmeyenleri sevmezler özgürlük demokrasi sadece kendileri içindir

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Haber Yorumlarıarif ak:

Ne yani ülkenin yarısı size göre kültürsüz ve cahilmi? E ağam bizle eyleni

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

valla doğru demiş aç koyun denir bide

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme64
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Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

Üslubu karakter kişilik ve ahlakını gösteriyor.

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme31
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