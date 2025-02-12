Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, Elips Tv'de katıldığı programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

"DEVLETİNE, HUKUKA SAYGIDA BİR DENSİZLİĞİ OLMADI"

Önümüzdeki dönemde Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir duruş sergileyeceğini ve bunu kamuoyuna açıklayacağını öne süren Saral, Yavaş'ın belediyeciliğini de belirterek "Ancak hududu da sınırı da aşmamıştır. Devletine, hukuka, yargıya saygıda bir densizliği olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ, EKREM GİBİ KENDİ NEFSİNİ DÜŞÜNMÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki olası bir seçim senaryosunda Yavaş'ın Erdoğan'a destek vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral "Belki de etmez bu benim inancım, düşüncem... Çünkü Mansur Yavaş, Ekrem gibi kendi nefsini düşünmüyor. Kendi nefsini herkes düşünür de şu manada Türkiye'nin istikbali onun için daha önemlidir. Türkiye'nin istikbalini de Ekrem İmamoğlu'na verecek bir karakter olmadığına inanıyorum" dedi.

ÖZEL ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında üçlü görüşmeye dair fotoğrafı paylaşarak Erdoğan'a şöyle seslenmişti; "İçimizi karıştıramayacaksın. Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksın. Yargı aparatlarıyla önümüzü kesemeyeceksin. Seni rekabete, namuslu bir yarışa, korkmadan karşımıza çıkmaya çağırıyorum. Halkın adayı karşında olacak, sana meydan okuyoruz. Krizi bitirecek, zaferi getireceğiz. Adayımızla beraber meydanlara çıkmaya, bir olmaya, birlikte olmaya, hiçbir şekilde ayrılmamaya kararlıyız. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak."

MANSUR YAVAŞ: BİRİZ VE BERABERİZ

Özel'in açıklamalarından sonra Mansur Yavaş da bir mesaj paylaşmış ve "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" demişti.