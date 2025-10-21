Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Elazığ'da yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "82'nci il KKTC olmalı" sözlerini değerlendirdi. Saral, Bahçeli'nin sözlerinin Kıbrıs konusunda "uyarı niteliğinde" olduğunu belirterek, "Kıbrıs hiçbir şekilde ayak oyunlarına alet edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği organizasyon için Elazığ'a geldi. Basın mensupları ile bir araya gelen Saral, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAYIN BAHÇELİ'NİN O SÖZLERİ..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "KKTC parlamentosu Türkiye'ye katılım kararı almalı. Mesele beka, onur ve şeref meselesidir. 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı. 82'nin KKTC olması artık hayat memat meselesidir" çıkışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Saral, "Sayın Bahçeli aslında titreyip kendine gelmesi için, 'aman ha, yanlış bir adım atarsın' noktasında söylediği bir sözdür. Çok doğru olmuştur. Çok isabetli olmuştur. 'Aklını başına topla, Kıbrıs öyle birtakım ayak oyunlarıyla senin bir takım sözlerinle federe devlet olabilecek, birilerinin emellerine alet olabilecek bir ülke değildir' anlamındadır" ifadelerine yer verdi.

İşte Oktay Saral'ın o açıklaması;

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir değişim oldu. Federe devlet arzusu içerisinde olan ve seçmenin de bu beyandaki görüşlerine itibar eden ve bunları seçim öncesi konuşan bir cumhurbaşkanı seçildi. Bunlar seçim arefesinde vatandaşa söylenen siyasi söylemler. Seçilen Cumhurbaşkanı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir teşekkür metni yayınladı. Türkiye'siz Kıbrıs'ın ayakta duramayacağını biliyorlar. Dış siyasette 'Türkiye bizim hamimiz. Türkiye bizim büyüğümüz. Türkiye ile birlikte adım atacağız' dediler. Doğrusu bu, aklı selim bu, sağduyu bu.

Sayın Bahçeli aslında titreyip kendine gelmesi için, 'aman ha, yanlış bir adım atarsın' noktasında söylediği bir sözdür. Çok doğru olmuştur. Çok isabetli olmuştur. 'Aklını başına topla, Kıbrıs öyle birtakım ayak oyunlarıyla senin bir takım sözlerinle federe devlet olabilecek, birilerinin emellerine alet olabilecek bir ülke değildir' anlamındadır. Kıbrıs'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Kıbrıs'ı küçücük bir ada olarak görmeyin. Kıbrıs çok farklı çok derin ve teferruat noktasında konuşulabilecek bir konu. Hakikaten bizim can damarımız, kalbimiz mesafesinde bir devlettir. Bizim ayrılmaz kopmaz bir parçamızdır. Ben Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Güzel söylemiştir. Konuşması doğru ve yerinde bir konuşmaydı. Ama bu Kıbrıs'ın şu anki mevcut yönetiminin kendine gelmesi kendini bulması, kendi olması noktasında Türkiye'den asla ve kata ayrı adım atmaması noktasında bir subliminal mesaj mı dersiniz? Böyle bir şey olmuştur. Cumhurbaşkanımız da zaten Cumhurbaşkanlığı makamına uygun olarak tebrik etmiştir.

"TÜRKİYE KKTC'NİN HAMİSİDİR, BÜYÜĞÜDÜR"

Kıbrıs'ta değişen bir şey olmayacak. Türkiye'nin aklı çok büyük bir devlet aklına sahip. Türkiye'nin devlet aklı gerekli neşteri vurur, gerekeni yapar. Hiçbir şey olmaz. Açık ve net olarak söylüyorum federe devlet olma kararını alıp da öyle bir şey yapamaz. Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hamisidir, büyüğüdür. Onun sözünden dışarı çıkmayacaktır. Tabii kendi iç işlerinde kendi kararlarını alıp yönetim mekanizmasında Kıbrıs'ı kalkındırma vesaire bir takım projelerde Kıbrıs'ın en büyük başta su olmak üzere birçok projelerini sübvanse ederek, destekleyerek bütçemizde pay olarak zaten biz yapıyoruz. Onun için böyle bir şey olması mümkün değil."

"MUHALEFET AKILLI OLSA YEMİN EDERİM BİZİ ÇOK ZORLAYACAK"

Muhalefeti eleştiren Saral, "Muhalefetin dili çok zehirli. Bunun kazananı olmaz. Türkiye'ye diğer ülkelere gidin bakın kendi ülkeleriyle alakalı mümkün değil böyle bir şey, böyle bir muhalefet bir tek Türkiye'de var. Maalesef bunu da ibretle istiyoruz. Zıvanadan çıkmış bir muhalefet var. Aklı selim yok, sağduyu yok makuliyet hiç yok. Kılıçdaroğlu ne diyordu 'Recep'. Bunlar çok ayıp şeyler hiç doğru olmayan şeyler. Muhalefet her zaman saygınlığını korumalı. Muhalefet akıllı olsa yemin ediyorum bizi çok zorlayacak. Bizim ensemizde olacak ve belki de iktidar olabilecek."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKEMALETTIN ZORLAR:

Bu adam artık siyaseti bırakmalı zarar veriyor millete

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGADDAR:

kukla o artık zaten akp diyemediklerini bu bunnağa söyletiyor

yanıt18
yanıt8
Haber YorumlarıBağdatlı:

Teklifi getirene bak onun dediklerini düzeltmeye çalışana bak her şey ortada sebepleri ile birlikte

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUyanık:

Bence Türkiye KKTC'ye girsin en azından refah seviyesi yükselir!!!!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
