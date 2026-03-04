Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Türk hava sahasına yönelen mühimmatın etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, " Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat tehdidi tespit edildiğini, söz konusu tehdidin, gerekli hava savunma tedbirlerinin zamanında devreye alınması ve müttefik unsurlarla yürütülen koordinasyon neticesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Bölgesel gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte, ulusal güvenliğimizi ilgilendiren her türlü gelişmeye karşı gerekli önlemler alınmaktadır. Bölgede artan gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla tüm tarafları uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edecektir."