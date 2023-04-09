Cumhurbaşkanı adayı İnce, ilk mitingini Bolu'da yaptı Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Türkiye'yi 300 akıllı insanla yöneteceğim. Başörtüsüne, mini eteğine bakmadan, Türklüğü ile Kürtlüğü, Aleviliği ile Sünniliğiyle ilgilenmeden, sağcı solcu demeden, sadece ehil mi değil mi buna bakacağım." dedi.

İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında ilk mitingini Bolu'da gerçekleştirdi. Demokrasi Meydanı'ndaki Köroğlu Heykeli önünde konuşan İnce, seçimlerin çok şenlikli geçeceğini dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu seçimde Millet İttifakı'nı desteklediğini ileri süren İnce, "Her gün bir sahte belge. Yok Beykoz İlçe Başkanlığı bize imza vermiş AKP'nin, yok otobüs kaldırmışlar. Yok eşimin 10 milyon dolarlık lüks cipi varmış. En sonunda da ' Muharrem İnce'nin Bolu basın açıklaması valilik tarafından iptal edilmiştir' diye belge yayınladılar. Sonra da valilik ne yapsın. 'Yok böyle bir şey' diye açıklama yaptı. Bu sefer de valilik bunu destekliyor diye yazdılar." diye konuştu.

İnce, CHP'nin açıklayacağı milletvekili listesine işaret ederek, "Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak, kalbiniz sızlayacak, utanacaksınız, utanacaksınız. Bu akşam saat 17.00'da CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın kendisine yetki verdiği takdirde 14 Mayıs akşamından sonra yapacağı icraatları anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Hemen Esad ile masaya oturacağım. Şam'a büyükelçi atayacağım. Uluslararası güvence vererek Suriyelileri güle güle memleketlerine göndereceğim. Bir kararnameyle, Türkiye'de üretilen araçların ÖTV'si, aracın fiyatının yüzde 50'sini geçemeyecek. Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 2'sini tarımı desteklemeye ayıracağım. 14 Mayıs'tan okullar açılana kadar 100 bin yeni öğretmen atayacağım. Doktorlara sesleniyorum, hekimlere sesleniyorum; benim güzel evlatlarım, sakın ha yurt dışına gitmek yok. Aman çocuklar yaşlanıyoruz. Bizi kim tedavi edecek. Bütün doktorlara sesleniyorum; Türkiye'ye geri dönün. Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde size söz, rektörleri atamayacağım. Üniversite bileşenleri seçecek. Üniversite öğrencileri, burslarınız asgari ücretin yarısı olacak."

İnce, yönetimde liyakatsiz insanlara görev vermeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye'yi 300 akıllı insanla yöneteceğim. Başörtüsüne, mini eteğine bakmadan, Türklüğü ile Kürtlüğü, Aleviliği ile Sünniliğiyle ilgilenmeden, sağcı solcu demeden, sadece ehliyetli mi değil mi, ehil mi değil mi buna bakacağım." şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisine küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde"

"Türkiye'yi 3A ile yöneteceğim; akıl, adalet, ahlak. 3B ile yöneteceğim; önce barışacağız, sonra büyüyeceğiz ve bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. 3H ile yöneteceğim; huzur, hukuk, hakkaniyet." diyen İnce, bilimin esas alınmasına ilişkin söylemlerini devam ettireceğinin altını çizdi.

İnce, Millet İttifakı cephesinin "Kaybedersek sorumlusu Muharrem İnce." dediklerini belirterek, birçok imkana sahip olmalarına rağmen bu yönde söylemlerde bulunmalarını eleştirdi.

Türkiye'nin iktidar sorunu olduğunu ve "mevcut iktidarın gitmesi gerektiğini" savunan İnce, şunları kaydetti:

"Ama Türkiye'nin muhalefet sorunu da var. Bu muhalefet gitmeden, bu iktidar gitmez. Sistemi anlatayım size, sistem şu. Önce kazanacak aday dediler. 'Sen kazanamazsın' dediler Kılıçdaroğlu'na. Sen değilsin Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş. Sonra allem kallem oldu. Kılıçdaroğlu aday oldu. Meral Hanım kalktı masadan. Masaya geri döndürmek için bir formül lazım. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, size de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı. Bu da tamam. Yeter ki beni aday yapın. Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisine küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp hain diyenler var ya aynaya bir bakın hainleri görürsünüz."

"Meclis'i bombalayanların oyunu istemiyorum"

İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kaçak FETÖ'cülere Bolu'dan bir selam gönderiyorum, 'Memleket Partisi ve Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğiz' diyorsunuz. Teşekkürler, sizden zaten oy isteyen yok ki ben namuslu insanların oyunu istiyorum. Ben Meclis'i bombalayanların oyunu istemiyorum. Türk ordusunun generallerine kumpas kuranların oyunu istemiyorum. Kendime, Memleket Partisine, hepimize, bu insanlara iftira atanlara sahte belge düzenleyenlerden oy istemiyorum."

Seçim günü ikinci tura kaldığı takdirde yüzde 65 ile cumhurbaşkanı olacağını belirten İnce, "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa korkarım ki Erdoğan seçimi alır. Ben Erdoğan'ın gitmesini istiyorum, onu göndermek istiyorum. Hata yapmayın bu seçim birinci tur seçimi değil, ikinci tur seçimi." ifadesini kullandı.