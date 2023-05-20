Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs günü yapılacak 2. tur oylaması için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidiyor.başladı.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin ise Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

GÜMRÜK KAPILARINDA 28 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek. Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

BAZI ÜLKELERDE SADECE 1 GÜN OY KULLANILABİLECEK

Bazı ülkelerde seçmenler sadece 1 gün oy kullanabilecek. Umman'daki Türk seçmenler sadece 20 Mayıs'ta oy kullanabilecek.

Brezilya, Güney Kore, Estonya, Kosova ve Sırbistan'ın da aralarında olduğu 12 ülkede ise sandıklar 21 Mayıs'ta kurulacak ve bu ülkelerdeki seçmenler sadece o gün oy verebilecek.

Bosna Hersek, Çin, Özbekistan, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 27 ülkede bugün başlayan oy verme işlemi yarın akşama kadar devam edecek.

15 ÜLKEDE SANDIKLAR 22 MAYIS AKŞAMINA KADAR AÇIK

Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bulgaristan, İsrail, İspanya, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan da dahil toplam 15 ülkede kurulacak sandıklar 22 Mayıs akşama kadar açık kalacak.

Finlandiya'daki seçmenler 23 Mayıs akşamına kadar oy verebilecek.

17 ÜLKEDE 24 MAYIS AKŞAMINA KADAR OY KULLANILABİLİR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu 17 ülkedeki sandıklarda 24 Mayıs akşamına kadar oy kullanılabilecek.

OYLAR ANKARA'YA GETİRİLECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023