Son ankette sürpriz sonuçlar! İttifaklar arasında 5 puan fark var, seçimin kaderini HDP belirleyecek
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ASAL araştırma tarafından 3-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen seçim anketinin sonuçları yayınlandı. Ankette AK Parti yüzde yüzde 34 alırken, MHP yüzde 8.9 oy aldı. Bu sonuçlarla birlikte Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 42.9 oldu. Ankete göre CHP yüzde 26 alırken, İYİ Parti ise 11.9 aldı. Bu sonuçlarla birlikte Millet İttifakı'nın oyu da yüzde 37.9 olarak kaydedildi. Seçimde belirleyici olacak partilerden HDP'nin oyu ise 10.8 oldu.
Türkiye'de 2023'e yaklaşıldıkça seçim heyecanı da artıyor. Hem ana muhalefet partisinin hem de iktidarın büyük önem verdiği seçimler öncesinde anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını bir bir duyurmaya devam ediyor.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık, gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 26 ilde 3-8 Temmuz günleri arasında 2 bin 425 kişi ile görüşülerek yapılan ankette vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE
Anket sonucuna göre, AK Parti'nin oy oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 28.5 iken, MHP'nin yüzde 7.5. Kararsızların oyu dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyu yüzde 34'e çıkarken, MHP yüzde 8.9'a çıktı. Karasızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin oyu yüzde 26, İYİ Parti'nin 11.9, HDP'nin 10.8, Saadet Partisi'nin 0.8 oldu.
HDP'NİN ROLÜ BELİRLEYİCİ OLACAK
2023 seçimlerinde belirleyici olarak partilerden birinin de HDP olduğu belirtiliyor. HDP'nin 6'lı masa ile hareket etmesi durumunda muhalefetin adayının ciddi bir oy potansiyeli yakalayabileceği aktarılıyor.
Anketin sonuçları şu şekilde:
KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE
%28.5 AKP
%21.8 CHP
%10.0 İYİP
%9.1HDP
%7.5MHP
%1.5 DEVA
%1.1ZAFER
%1.0 YRP
%0.7 GP
%0.7 SP
%10.9 Kararsız
%5.3Oy Kullanmayacağım
%1.9Diğer
KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA
%34.0 AKP
%26.0 CHP
%11.9İYİP
%10.8 HDP
%8.9MHP
%1.8DEVA
%1.3ZAFER
%1.2 YRP
%0.8 GP
%0.8 SP
%2.5 Diğer Partiler