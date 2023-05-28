Cumhur İttifakı seçmenleri 4 ilçede sevinç gösterisi yaptı

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Cumhur İttifakı seçmenleri Sivas'ın Şarkışla, Zara, Akıncılar ve Divriği ilçelerinde sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Cumhur İttifakı seçmenleri Sivas'ın Şarkışla, Zara, Akıncılar ve Divriği ilçelerinde sevinç gösterisinde bulundu.

Şarkışla Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Ellerinde Türk bayrağı ve Cumhur İttifakı partilerin bayraklarını taşıyan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konuşmasını alana kurulan dev ekrandan takip etti.

Bazı vatandaşlar ise araçlarıyla konvoy yaptı.

Zara

Zara'da AK Parti İlçe Binası önünde toplanan vatandaşlar ile Belediye Başkanı Fatih Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Okur ve MHP İlçe Başkanı Erdem Yiğit, sevinç gösterisinde bulundu.

Düzenlenen konvoyun ardından Millet Bahçesi önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Çelik ve Okur, seçmenlere teşekkür etti.

Vatandaşlar, kutlamalar sırasında halay çekti.

Akıncılar

Akıncılar ilçesinde toplanan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Araçlarına Türk bayrağı, AK Parti ve MHP bayrakları asan vatandaşlar, korna çalarak konvoy düzenledi.

Divriği

Divriği Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı.

Bazı vatandaşlar kutlamalar sırasında halay çekerken, bazıları ise araç konvoyu oluşturdu.