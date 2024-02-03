Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, 3 ana tema ve 9 ilkeyi açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, kent için hazırladıkları 3 ana tema ve 9 ilkeyi açıkladı.

Soydan, bir otelde düzenlendiği "3 Ana Tema ve 9 İlkemiz Toplantısı"nda, Mersin'in sorunlarını, ihtiyaçlarını, potansiyelini ve güzelliklerini çok iyi bildiklerini söyledi.

En büyük hedefinin verdiği sözleri tutmak ve kenti hak ettiği yere taşımak olduğunu anlatan Soydan, göreve geldiklerinde Mersin ve ilçeleri için hizmet edeceğini kaydetti.

Soydan, Mersin için büyük hayallerinin olduğunu aktararak, "Projelerimizi hayata geçirirken sizlerin görüşleri, önerileri, talepleri ve katılımı bizim için her şeyden önemli. Kadınların, gençlerin, yaşı büyük ama ruhu hep genç büyüklerimizin, çocuklarımızın söz sahibi olduğu bir idare anlayışıyla Mersin'i hep birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

" Akdeniz'in incisi olan bu kent maalesef iyi yönetilmiyor"

Yapacakları hizmetlerle Mersin'i daha yaşanılabilir ve modern bir şehir haline getireceklerini vurgulayan Soydan, şöyle devam etti:

" Akdeniz'in incisi olan bu kent maalesef iyi yönetilmiyor. Mersin, bu ülkenin her anlamda en önemli 5 kentinden biri olması gerekirken, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan 'en yaşanılabilir şehirler listesi'nde maalesef ilk 20'de bile değil. Özellikle Mersin, son beş yılda dramatik şekilde geriye gitti. Buna artık 'dur' demenin zamanı geldi. Mersin'in billboard veya sosyal medya belediyeciliğine değil, metroya, kent içi raylı sistemlere, alt ve üst geçitlere, kavşaklara, yeni bulvarlara, alt yapı çalışmalarına ihtiyacı var."

Soydan, birlik ve beraberlik içinde güzel hedeflere yürüyeceklerini ve kenti cazibe merkezi haline getireceklerini belirterek, "Üretken belediyecilik şiarıyla Mersin'i 3 ana temada; ekonomi, tarım ve turizmde zirveye taşıyacağız. Mersin'i Akdeniz'in başkenti yapmak istiyoruz. Mersin'i sizlerin ve çocuklarımızın gurur duyacağı bir şehir yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Soydan, Mersin vizyonu için "Dijital ve akıllı şehir Mersin", "Planlı ve dirençli şehir Mersin", "Ayrıştıran şehir değil birleştiren şehir Mersin", "Yatırım ve lojistik şehri Mersin", "Herkes için herkese göre belediyecilik", "Yeşili ve mavisiyle yaşanılabilir şehir Mersin", "İnsana aşık şehir Mersin", "Canlıların dost şehri Mersin", "Kültür ve sanat şehri Mersin" olarak 9 ilke hazırladıklarını aktardı.

Toplantıya AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı.