Cumhur İttifakı'nın Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel oldu.

ENVER DEMİREL KİMDİR?

Etimesgut'un Aşağı Yurtçu Mahallesi'nde 1961 yılında doğan Enver Demirel, eğitim hayatına bu bölgede başlamış ve ilk-orta öğrenimini Etimesgut'ta tamamlamıştır. Serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik gibi alanlarda bir süre çalıştıktan sonra, serbest ticaretin yanı sıra çeşitli işlerde faaliyet göstermiştir.

SİYASİ KARİYERİ

Aktif siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi'nde adım atan Demirel, 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. MHP'nin adayı olarak katıldığı 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Etimesgut Belediye Başkanlığı'na seçilen Demirel, 5 yıl boyunca başarılı bir hizmet dönemi geçirmiştir. Oylarını artırarak halkın teveccühünü kazanmış olsa da, 28 Mart 2004 seçimlerini kaybetmiştir. Ancak bu durum onu siyasetten uzaklaştırmamış, partisinin genel merkezinde ve il-ilçe teşkilatlarında aktif görevler almıştır. 2006 yılında ilçe kongresinde Etimesgut İlçe Başkanlığı'na yeniden seçilmiştir.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar MHP'nin adayı olarak Etimesgut Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Demirel, halkın güvenini kazanarak 5 yıl aradan sonra ikinci kez belediye başkanı olmuştur. 2014 ve 2019 seçimlerinde de MHP'nin adayı olarak gösterilen Demirel, hala bu görevini başarıyla sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.