Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı'nın Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara'da Cumhur İttifakı'nın Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel oldu. İşte Enver Demirel'in hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel oldu.

ENVER DEMİREL KİMDİR?

Etimesgut'un Aşağı Yurtçu Mahallesi'nde 1961 yılında doğan Enver Demirel, eğitim hayatına bu bölgede başlamış ve ilk-orta öğrenimini Etimesgut'ta tamamlamıştır. Serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik gibi alanlarda bir süre çalıştıktan sonra, serbest ticaretin yanı sıra çeşitli işlerde faaliyet göstermiştir.

SİYASİ KARİYERİ

Aktif siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi'nde adım atan Demirel, 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. MHP'nin adayı olarak katıldığı 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Etimesgut Belediye Başkanlığı'na seçilen Demirel, 5 yıl boyunca başarılı bir hizmet dönemi geçirmiştir. Oylarını artırarak halkın teveccühünü kazanmış olsa da, 28 Mart 2004 seçimlerini kaybetmiştir. Ancak bu durum onu siyasetten uzaklaştırmamış, partisinin genel merkezinde ve il-ilçe teşkilatlarında aktif görevler almıştır. 2006 yılında ilçe kongresinde Etimesgut İlçe Başkanlığı'na yeniden seçilmiştir.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar MHP'nin adayı olarak Etimesgut Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Demirel, halkın güvenini kazanarak 5 yıl aradan sonra ikinci kez belediye başkanı olmuştur. 2014 ve 2019 seçimlerinde de MHP'nin adayı olarak gösterilen Demirel, hala bu görevini başarıyla sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Politika

Enver Demirel Etimesgut AK Parti Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Aşk sözler 2021: En anlamlı aşk sözleri, duygusal aşk sözleri! Sevgiliye aşk sözleri! Umut sözleri: Umut ile ilgili sözler, Umut dolu sözler nelerdir? Umutla ilgili sözler! En umut verici sözler! Dilek Taşı final mi yapıyor, Dilek Taşı bitti mi? Kara final mi yapıyor? Kara dizisi bitiyor mu? MHP'de bugünkü açıklanan belediye başkan adayları kimler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title