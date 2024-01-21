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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'da yüzde 73 oy potansiyeli olduğunu söyledi

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart'taki yerel seçimlerde başkentte yüzde 73 oranında oy alabilecek potansiyelleri olduğunu ifade etti. Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yenimahalle Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart'taki yerel seçimlerde başkentte yüzde 73 oranında oy alabilecek potansiyelleri olduğunu ifade etti.

Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yenimahalle Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Altınok, Cumhuriyet Halk Partili olup da "Sana oy vereceğim" diyen birçok vatandaşın bulunduğunu belirterek, son 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı bir eser görülmediğini söyledi.

Ankara'nın 5 yılda 300 milyar lira bütçeyle yönetildiğini anımsatan Altınok, "Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Bu seçimde vereceğimiz oy 5 yıllığına değil. Belediye başkanları şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. 3 milyarlık yapılan bir eser gösterin bana." dedi.

Bu seçimin, başkent için çok önemli olduğunu dile getiren Altınok, yapacakları eser ve hizmetlerle Türkiye'nin her bölgesinden Ankara'ya gezmeye gelineceğini kaydetti.

AK Parti Genel Merkezi'nce yapılan anketlerde "Altınok'a oy verebilirim" diyenlerin oranının yüzde 73 olduğunu aktaran Altınok, "Biz ulaşırsak, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz, böyle bir potansiyelimiz var. Aday Altınok değil, aday hepimiz. Biz hizmetkar olacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek." ifadesini kullandı.

Yenimahalle'de de seçimi alacaklarına inandıklarını söyleyen Altınok, yüzde 60'ın üzerinde oy potansiyelleri olduğunu vurguladı.

Altınok'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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