"Cumhur İttifakı'nda çatlak var" iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile anlaşmazlık yaşandığı ve Cumhur İttifakı'nda çatlak oluştuğu iddialarına üstü kapalı yanıt verdi.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklama çabaları yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar, operasyonlarına hız verdi. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmaktır! Fakat muvaffak olamayacaklar! Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği; sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunlarda sonuna kadar kararlıyız. Önce Terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefine inşallah ulaşacağız.

"CUMHUR İTTİFAKI KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Tüm bu stratejik adımları atarken şunu biliyoruz: hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci sabote etmeye dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselelerinin çözülmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini ve disiplini bozmaktır. Fakat muvaffak olamayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız." sözleriyle tamamladı.