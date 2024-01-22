Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Öntürk, Hatay'ı ayağa kaldıracak

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkan Adayı Mehmet Öntürk, asırların felaketinin derinden etkilediği medeniyetler beşiği Hatay'ı hep birlikte ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'ın ihya ve inşası için Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Öntürk, çalışmalarına geçtiğimiz gün başlamıştı. Öntürk, bugün sabah saatlerinde de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda şehrin sorunlarına ve asırların felaketinin açtığı yaralara değinen Öntürk, açıklamalarda bulundu.

Şehrin yeniden ayağa kalkmasında her insanın görevlerinin olduğuna değinen Öntürk, "Bazı zamanlar vardır ki tartışmanın, çekişmenin ve rekabet etmenin duygusunu yaşayamayacağımız zamanlardır. Biz de Hatay'da böyle bir zaman yaşıyoruz. Bütün enerjimizi bu şehri yeniden imar ve ihyası için harcıyor, harcamaya da devam edeceğiz" dedi.

Deprem sırasında ve sonrasında kentte yaşanan sorunlara değinen Öntürk, tüm sorunları tespit ettiklerini belirterek üretilen projelerle Hataylılara hizmet vermeye hazır olduklarını anlatarak, "Antakya artık tarla olmuş vaziyette. Defne, Samandağ, Kırıkhan, Hassa ve birçok ilçemiz altyapı ve üstyapısını kaybetmiş durumda. Bizlere düşen bu şehri yeniden imar ederek ayağa kaldırmaktır. Şehrimizin sorunlarını biliyoruz, köylerimizin, mahallelerimizin, ilçelerimizin sorunlarını biliyoruz, derslerimize iyi çalıştık. Bu şehir benle ayağa kalkmaz, bu şehir tüm renkleriyle birlikte ayağa kalkacak" şeklinde konuştu.

Hatay'ın yasını bilerek sade bir seçim kampanyası yapacaklarını aktaran Öntürk, "En alasını yapabilecek güce de birikime de sahibiz. Cumhur İttifakımızla beraber birbirimize kenetlenerek, sade, şehrimizi yormadan hala yasımızı unutmadan, tek hedefimizi şehri ayağa kaldırma şeklinde götüreceğiz. Dermanımız da birlikteliğimiz olacak, birbirimize sıkı sıkı kenetleneceğiz ve buradan da derman çıkaracağız" diye konuştu. - HATAY