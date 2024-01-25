Cumhur İttifakı ABB Belediye Başkan Adayı Altınok: "ABB enflasyon oranının altında bir zam yaptı"

ANKARA - Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu" dedi.

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok ve Altındağ Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı Mamak'ta muhtarlar ile bir araya geldi. Altınok, programın ardından basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Basın mensuplarının ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye işçilerine yüzde 70 zam yaptığını hatırlatması üzerine Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu. Keçiören belediyemizde çalışan işçilerimizden daha düşük maaş alıyordu. Halbuki ABB'nin daha büyük bütçesi, daha büyük imkanları var. ABB de işçilerimiz hak ettiği zammı alamamıştır. Biz hakları olan zammı vereceğiz" diye konuştu.

"Ankara'yı karış karış biliyoruz"

Seçim çalışmaları hakkında konuşan Altınok, "Ankara'yı biliyoruz, Mamak'ı biliyoruz. Burada muhtarlarımız ile toplantı yaptık. Muhtarlarımızın birçoğunu tanıyoruz, biliyoruz. Altınok Ankara'yı bilen bir belediye başkanı, hizmetkar. Neredeyse 18 saat, 19 saat cumartesi demeden Pazar demeden, tatil demeden sokaklarda olan bir görev yaptık biz. Ankara'yı karış karış biliyoruz. İnşallah bu hizmetler Ankara'mızın her köşesine yansıyacak bunu da göreceğiz" açıklamalarında bulundu.