Cumartesi Anneleri Gözaltında Kaybedilen Yakınlarının Akıbetini Sormak İçin Oturma Eylemi Yaptı

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yaparak gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etti. Ancak polis müdahalesiyle en az 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 961'inci haftada da polis tarafından engellendi. Eylem öncesinde İstiklal Caddesi'ne girişler ve çıkışlar kapatılırken polis müdahalesiyle en az 25 kişi gözaltına alındı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "hak ihlali" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 961'inci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararıyla eylem öncesinde İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı yönüne olan girişleri ve çıkışları kapatıldı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polisin müdahalesi sonucunda en az 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.