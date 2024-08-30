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Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

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Cuma namazı hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmaması üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sert sözlerle yüklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Diyanet İşleri Başkanı bu ülkenin milli duygularını taşıyan bir insan değil. Allah onu ıslah etsin. Kime hizmet ettiği belli değil. Bu milletin inancını da mahvetti" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer verirken, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı.

Hutbede, ''Bedir'den Malazgirt'e; Çanakkale'den 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne; 15 Temmuz'dan günümüze kadar î'lây-i kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum'' denildi.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ: KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Cuma namazı çıkışı bu konuyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Topraklarının işgaline dur diyen komutanı, vatanını kurtaran insanı anmıyorsun. Diyanet İşleri Başkanı bu ülkenin milli duygularını taşıyan bir insan değil. Allah onu ıslah etsin. Kime hizmet ettiği belli değil. Bu milletin inancını da mahvetti" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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