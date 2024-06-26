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Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki başarısızlığının faturasının Efkan Ala'ya kesilmesi gerektiğini söyledi. Ünlü, aday belirleme sürecinde etkin rol oynayan AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Ala'nın istifa etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 7-8 sene önce telefon görüşmeleri yaptığını da ifade etti.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de katıldığı bir yayında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve CHP eskiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CÜBBELİ AHMET YENİLGİNİN FATURASINI KESTİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Türkiye'nin 2'nci partisi konumuna gerileyen AK Parti'de bu yenilginin ardından istişare toplantıları yapılmış ancak gözle görülür bir değişim süreci yaşanmamıştı.Cübbeli Ahmet, AK Parti'nin bu başarısızlığının arkasındaki ismin Efkan Ala olduğunu ifade etti.

"EFKAN ALA DERHAL İSTİFA ETSİN"

Cübbeli Ahmet, "Bu adayları belirleyen Efkan Ala'dır. Mağlubiyetin sorumlusu odur. Efkan Ala derhal istifa etsin. Erdoğan harici herkes AK Parti'de değişebilir. Kimse vazgeçilmez değildir" sözleriyle Ala'yı hedef aldı.

"MUHAFAZAKAR KESİMLE DİYALOĞU KILIÇDAROĞLU YAPTI"

CCHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 7-8 sene önce telefon görüşmeleri yaptığını da açıklayan Cübbeli Ahmet,' 'Kılıçdaroğlu, her kesimle görüşmeler yaptı. Eski CHP'de İslami kesimle, muhafazakar kesimle diyalog yoktu. Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu ile 7-8 sene önce 2 kere telefonda konuştum. Açılımçı ruhu var. Hatta Bakırköy'de bir yere 20 hocayı davet etti. Beni de davet etti. Ben gidemedim." sözleriyle yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu.

"DANIŞMANI BANA GELDİ, GİTTİ"

Ünlü, "Kılıçdaroğlu'nun danışmanı bana geldi, gitti. Hatta dedi ki; Hocalardan, şeyhlerden kimlerle görüşmemizi önerirsiniz?' Ben de bir kaç kişiyi gönderdim.'' dedi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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Yorumlar (27)

Süleyman Demir:

NE ALAKA SEÇİMİ EMEKLİLER KAYBETTİRDİ ANLAYIN ARTIK ANLAYIN

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someone:

emeklinin işi zor. 2 emekliye 3 çalışan düşüyor ve emeklilerin maaşı çalışanlardan kesilen primle ödeniyor. nüfus yaşlandıkça emekli sayısı çalışanı da geçecek maaşlar daha da düşecek

yanıt58
yanıt11
Sebahattin Yakar:

secimi kaybetmeleri zorunaml gitti cubbos

104
41
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Seko Seko:

Seçimi kaybetmesi tamamen ekonomi ve emekli memur işci ayrımı ve mülteci yüzünden oldu buna ragmen çok iyi oy alıyorlar ekonomi bu haldeyken bile demekki ekonomi güzel olsa yüzde 60 rahat alırlar

yanıt23
yanıt1
golebicemarti golebicemarti:

Sayın Hocam 'Kral çıplak' artık bunu kabul edin. 'Her şeyin müsebbibini, hiçbir şeyin müsebbibi görmeme huyundan vazgeçin. Saygılarımla.

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Konuralp:

Hoca doğru söylüyor vekilleri seçen kurul istifa etmeli.

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Musti40 :

Vekillerin kim olduğu bu seçimde pekte fark etmezdi, Tansu Çiller usulu herkeze ev araba demeyen kaybetti! Anlayacağın bundan sonraki seçimde KİM daha güzel seçim vadi verirse O alır ;)

yanıt8
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Mehmet Vatandaş:

Musti40 : sende çözememişsin düzeltelim herkese ev araba demeyen değil elindeki evi arabayı alan insanların büyük kısmını sefalete sürükleyen kaybetti

yanıt10
yanıt4
AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:

Hala anlamadınızmı ya. Akp'liler milletvekillerine oy vermiyor. Oylarını Reis'e veriyorlar. Birdahi seçimlerde Reis olmayacak Akp 150-160 milletvekili anca çıkarır.

yanıt8
yanıt1
Konuralp:

Her şey güzel olacak...

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