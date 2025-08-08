Çözüm komisyonu 2. kez toplandı! Kurtulmuş'tan DEM'li üyelere özel önlem

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ikinci toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Toplantının açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.

DEM PARTİ'NİN PAYLAŞIMI SONRASI GİZLİLİK KARARI

Komisyonun ilk toplantısında yapılan konuşmaların DEM Parti tarafından kamuoyuyla paylaşılması üzerine, ikinci toplantı öncesinde oy birliğiyle gizlilik kararı alındı. Buna göre, toplantı tutanakları 10 yıl boyunca yayımlanmayacak.

KURTULMUŞ: İŞİN SELAMETİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR

Yapılan oylamayla ilgili bir açıklama yapan Kurtulmuş, "İttifakla toplantının tam kapalılık ilkesiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bildiğinizi bir kere daha tekrar etmek isterim. Tam kapalılıktan kasıt şudur; buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak. Ama asla yayınlanmayacaktır. Yani komisyon üyeleri dahil hiç kimseye 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Ve bu toplantıda konuşulan hiçbir konu hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyecektir. Bu işin selameti ve işin hassasiyeti bakımından önemlidir" dedi.

"UMUT HAKKI" ÇIKIŞI GELMİŞTİ

TBMM'de yapılan ilk komisyon toplantısı devam ederken DEM Parti komisyonda konuşmalarını yapan iki üyesinin açıklamalarını paylaşmıştı. DEM Parti Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş, yaptığı konuşmada "Şu anda çok önemli bir tarihsel olanakla ve sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun hepimiz farkındayız. Öcalan bu sürecin sağlıklı ve başarılı şekilde sonuçlanması için büyük bir çaba içindedir. Sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarıyla ilgili defalarca taleplerde bulunuldu. Buna dair çalışmalar devam edecek ama ben yasaları anlattığım için ve kararları anlattığım için umut hakkına atıfta bulunmak isterim. Türkiye'den yapılan başvurularda Abdullah Öcalan davasında 18 Mart 2014 tarihinde karar verildi. Umut hakkının uygulanması gerektiği kararı aynı zamanda hukukun bir gereğidir. Bunu da özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum" demişti.