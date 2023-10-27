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Çorum Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlara bayrak hediye etti

Çorum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı çerçevesinde vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Belediye çalışanları, şehrin ana caddelerinde esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı ve tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti. Vatandaşlar, bayrak hediye eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.