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Çorum Belediye Başkanı Aşgın, 41 Proje Tanıttı

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Cumhur İttifakı'nın Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı 41 projeyi tanıttı. Aşgın, proje tanıtım toplantısında, geçmiş dönemdeki başarılı çalışmalarını vurgulayarak, yeni dönemde kentsel dönüşüm konusuna ağırlık vereceğini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde tekrar belediye başkanı seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı 41 projeyi tanıttı.

Aşgın, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı sunumda, seçimin önce gönüllerde kazanıldığını, ilk döneminde insanların gönlünü kazanmaya gayret ettiğini söyledi.

5 yıldır görünür belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği yapmanın gururunu yaşadığını belirten Aşgın, halkın verdiği emanete halel getirmeden, gece gündüz çalışarak, gerçek belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta 11 ilin etkilendiği büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatan Aşgın, yeni dönemde özellikle kentsel dönüşüm konusuna ağırlık vereceğini söyledi.

Aşgın, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı 41 projenin detaylarını katılımcılarla paylaştı.

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet Salih Çıplak ve BBP İl Başkanı Özkan Yandım da konuşmalarında Cumhur İttifakı'nın Çorum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Aşgın için destek istedi.

Kaynak: AA / Politika

Halil İbrahim Aşgın Çorum Politika Güncel Haberler

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