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Çopuroğlu: "Yeni yasama döneminde de Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz"

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Çopuroğlu: 'Yeni yasama döneminde de Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz'
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama döneminin başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kayseri’nin önceliklerini merkeze alan hizmet odaklı siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminin başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kayseri'nin önceliklerini merkeze alan hizmet odaklı siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Çopuroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"51 günlük aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yeniden mesaimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek resmi açılışla birlikte yeni yasama dönemine adım atıyoruz. Yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve Kayseri'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim için siyaset, milletimize hizmet etmenin ve ülkemizin geleceğine katkı sunmanın sorumluluğudur. Bu anlayışla yeni yasama döneminde de Kayseri'mizin gelişimi, kalkınması ve geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kayseri'nin sanayisini, ticaretini, üretimini, istihdamını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek her çalışmada yer alacak, şehrimizin önceliklerini TBMM çatısı altında güçlü şekilde gündeme taşıyacağız. Kayseri'ye değer katacak yatırımların, projelerin ve hizmetlerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Ankara'da Meclis çalışmalarımızla, Kayseri'de ise hemşehrilerimizle bir arada olarak şehrimizin her alandaki gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yeni yasama döneminde de durmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışacağız."

Çopuroğlu, yeni yasama döneminde Kayseri'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların yanı sıra Türkiye'nin kalkınma hedeflerini destekleyen her başlıkta da aktif sorumluluk üstlenmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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