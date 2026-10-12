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Çopuroğlu, Kayseri YHT hattında fiziki gerçekleşmenin yüzde 58'e ulaştığını söyledi

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Çopuroğlu, Kayseri YHT hattında fiziki gerçekleşmenin yüzde 58'e ulaştığını söyledi
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AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri YHT Projesi'nde 4 bin 700 personel ve yaklaşık bin 400 iş makinesiyle çalışıldığını, fiziki gerçekleşmenin yüzde 58 olduğunu belirtti. 142 kilometrelik hat, Ankara-Kayseri arasını yaklaşık 1 saat 45 dakikaya indirecek.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, 4 bin 700 personel ve yaklaşık bin 400 iş makinesiyle sahada gece gündüz çalışıldığını, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 58'e ulaştığını ifade etti.

Kayseri'nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak 142 kilometrelik Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, tamamlandığında Ankara ile Kayseri arasındaki seyahat süresini yaklaşık 1 saat 45 dakikaya indirecek. Saatte 250 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edilen hat; Kayseri'nin ticaretine, sanayisine ve turizmine de önemli katkılar sunacak. Çopuroğlu, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını vurgulayarak; "Şehrimizin geleceğine değer katacak bu önemli yatırımda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Binlerce personelimiz ve yüzlerce iş makinemizle sahada büyük bir emek ortaya konuluyor. Kayseri'nin ulaşım imkanlarını geliştirecek, şehrimizin ekonomik ve turistik potansiyeline katkı sağlayacak bu projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. Kayseri için çalışmaya, şehrimizin yatırımlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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