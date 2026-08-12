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COP31 Gençlik İklim İdeathonu Başvuruları Başladı

COP31 Gençlik İklim İdeathonu Başvuruları Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin çözüm önerilerini toplamak için 7 bölgede düzenlenecek COP31 Gençlik İklim İdeathonu'na başvuruların başladığını açıkladı. 15-29 yaş arası 630 genç, belirlenen temalarda fikir geliştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin fikir ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği COP31 Gençlik İklim İdeathonu başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 bölge, 7 şehirde düzenlenecek olan COP31 Gençlik İklim İdeathonu için başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler; dünyanın, fikrinize ihtiyacı var. 7 bölge, 7 şehirde düzenleyeceğimiz COP31 Gençlik İklim İdeathonu'nda; iklim değişikliğine karşı gençlerin fikirlerini, geleceğe yön verecek somut ve uygulanabilir çözümlere dönüştüreceğiz. Gençlerimiz üretecek, Türkiye dünyaya örnek olacak" ifadelerini kullandı.

7 bölgedeki etkinliklere 630 genç katılacak

COP31 Gençlik İklim İdeathonu, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele sürecine aktif katılımını sağlamak, yenilikçi ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmelerini teşvik etmek ve gençlik perspektifini politika üretim süreçlerine entegre etmek amacıyla düzenleniyor.

Programlar; 7 bölgedeki etkinlikler için seçilecek yaklaşık 15-29 yaş aralığındaki 630 gencin katılımcıyla gerçekleştirilecek.

COP31 Gençlik İklim İdeathonu temaları; Yeşil Beceri ve İklim Okuryazarlığı, Gençlik Katılımı ve İklim Liderliği, İklim Değişikliğine Uyum ve Dayanıklılık, Hava Kirliliği, Temiz Hava ve Yeşil Dönüşüm, Orman Yangınları, Kuraklık ve Su Stresi ile Mücadele, Tarım ve Gıda Güvenliği, Yenilenebilir Enerjiler ve Karbon Ayak İzinin Azaltılması, Genç Dostu ve Çevre Uyumlu Spor Tesisleri olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında geliştirilecek fikirlerin; uygulamaya yönelik olarak somut, uygulanabilir ve ölçeklenebilir çıktılara dönüşmesi hedefleniyor. COP31 Gençlik İklim İdeathonu için başvurular "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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