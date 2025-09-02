Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış

Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gürsel Tekin'in parti üyeliğini devam ettirmek için üyelik aidatını mahkeme kararından bir gün önce yatırdığı öne sürüldü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

KAYYUM OLARAK ATANAN GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Ancak MYK'yı olağanüstü toplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra yaptığı açıklamada, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini söyledi.

"ÜYELİK AİDATINI BİR GÜN ÖNCE YATIRDI" İDDİASI

Gürsel Tekin ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Tekin'in mahkeme kararından bir gün önce arti üyeliğini devam ettirmek için üyelik aidatını yatırdığı öne sürüldü.

İSTİFA KARARINI HAYATA GEÇİRMEMİŞTİ

Öte yandan Gürsel Tekin daha önce partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Tekin bu kararını hayata geçirmemişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık

Saldırıyı gerçekleştiremeyince etek giydirdiler: Abiye yanlış yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı

Şarj istasyonunda şahit olduğu manzara vatandaşı çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.