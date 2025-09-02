Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

KAYYUM OLARAK ATANAN GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Ancak MYK'yı olağanüstü toplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra yaptığı açıklamada, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini söyledi.

"ÜYELİK AİDATINI BİR GÜN ÖNCE YATIRDI" İDDİASI

Gürsel Tekin ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Tekin'in mahkeme kararından bir gün önce arti üyeliğini devam ettirmek için üyelik aidatını yatırdığı öne sürüldü.

İSTİFA KARARINI HAYATA GEÇİRMEMİŞTİ

Öte yandan Gürsel Tekin daha önce partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Tekin bu kararını hayata geçirmemişti.