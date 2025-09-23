Çocukların korunmasına yönelik çalışmalarda Türkiye öncü ülke

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik küresel bir farkındalık oluşmasını hedefleyen Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni Birleşmiş Milletler bünyesinde imzaya açtıklarını söyledi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen iki ayrı etkinlikte yaptığı konuşmalarla 'Aile' odaklı çalışmaları ön plana çıkardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" etkinliğine katılan Bakan Göktaş, ardından Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'nın 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, toplantıların ardından İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler 78. ve 79. Genel Kurullarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ailemiz Geleceğimiz" mesajını Birleşmiş Milletler kürsüsünde çok güçlü bir şekilde bütün dünyaya yansıttığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Biz de bu şiarla yola çıkarak aileyi güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar attık. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi eylem planımızı 15 Mayıs 2024'te paylaşmıştık. Akabinde Aile Enstitüsü'nü kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında birçok etkinliğin yanında 23 ülkeden bakanların katılımıyla 22-23 Mayıs'ta İstanbul'da Uluslararası Aile Forumu'nu düzenledik. Şimdi de 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bünyesinde pek çok paydaşla 7 bakanın da katıldığı aile programı düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Birleşmiş Milletler'de aileyi odak noktasına alan üst düzey bir etkinlik düzenlemek çok önemli"

Birleşmiş Milletler'in "Birlikte Daha İyi" olan bu yılki temasına değinen Bakan Göktaş, "Dolayısıyla biz birlikte daha iyi ailenin korunması ve güçlendirilmesi temasını da burada ele aldık. Onur konuğumuz saygıdeğer hanımefendi oldu. Gerçekten burada Birleşmiş Milletler'in bünyesinde aileyi odak noktasına alan bir üst düzey yan etkinlik düzenlemek bizler için çok kıymetliydi. Bu etkinliği Birleşmiş Milletler Ailenin Dostları Grubuyla birlikte organize ettik. Macaristan, Katar, Sırbistan, Nijerya, Azerbaycan, Somali, Sierra Leone ve pek çok ülkenin de ortak paydaş olduğu ve onların da bakanlarının katıldığı, Rusya ve ABD'nin de temsilcisinin olduğu bir forum oldu" dedi.

"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi BM bünyesinde de imzaya açıldı"

Forumun ardından bir de uzmanlar toplantısının gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik yasal düzenlemeler içeren Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni gündeme getirdik. Bu sözleşmeyi Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde imzalamıştı. Enstitü Sosyal ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu çok özel metin 5 dilde tüm dünyaya açık imza haline getirdik. Biz de bugün bunu Birleşmiş Milletler bünyesinde imzayı açtığımızı duyurduk. Sırbistan hemen önümüzdeki günlerde imzalamak istediğini ifade etti. Pek çok ülke metnin kendisini istedi. Çocuklarımızın özellikle dijital ortamlarda daha korunaklı bir hale gelebilmesi için ortak hareket edebiliriz. Sosyal medya içerikleri zaman zaman çocuklarımızın hem kişisel hem zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda dezenformasyon ve çocukların karşı karşıya kaldığı şiddet gibi pek çok eğilim de var. Hep birlikte çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamalıyız. Bunun yanında çocukların sosyal medyayı kullanım yaşına yönelik bir çalışmamız da var. Bu konuda da alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu pek çok ülkenin gündeminde olacak bir konu. Bu konuya da öncülük etmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de dünyanın gözü önünde çok büyük bir soykırım gerçekleşiyor"

Bakan Göktaş, 4. Ulusal Kadın Konferansı'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki soykırıma dikkat çektiğini ifade etti. Göktaş, "Gazze'de dünyanın gözü önünde çok büyük bir soykırım gerçekleşiyor. Bütün dünyaya bu zulmün bir an önce durdurulması ve derhal gerekli önlemlerin alınmasını bir kez daha Birleşmiş Milletler kürsüsünde ifade ettik" dedi.

Bakan Göktaş, ABD programı kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti. - NEW YORK