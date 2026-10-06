Haberler

CNN'in haberine göre ABD ve Çin karşılıklı nükleer tesis ziyaretini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CNN International'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD ve Çin, nükleer tesislere karşılıklı ziyaret başlatma konusunu görüştü. Görüşmelerde ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı laboratuvarlar ve Çin'deki eşdeğer tesisler gündeme geldi, Beyaz Saray ve Çin'den henüz açıklama yok.

CNN International kanalının haberine göre, ABD ve Çin, nükleer tesislere karşılıklı ziyaretler başlatma konusunu görüştü.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin Çin ile nükleer tesislere karşılıklı ziyaretler başlatma konusunu ele aldığını aktardı. Habere göre, karşılıklı ziyaret fikri ilk olarak bu yıl Çin'in ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde gündeme geldi. Görüşmelerde ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı ulusal laboratuvarlara ve Çin'deki eşdeğer tesislere yapılacak ziyaretler masaya yatırıldı. Habere göre iki taraf arasındaki görüşmeler çoğunlukla BM Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesinin toplantılarının oturum aralarında gerçekleştirildi.

Söz konusu habere ilişkin Beyaz Saray ve Çin'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump ve Xi görüşmesinde gündeme gelmedi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşmesinde ABD, Çin ve Rusya arasında üçlü silah kontrolü müzakereleri çağrısında bulunmuştu. Ancak CNN'in haberine göre Xi ve Trump, görüşmelerinde karşılıklı nükleer tesis ziyaretleri konusunu ele almadı.

Çin, nükleer cephaneliğinin Rusya ve ABD'ninkinden çok daha küçük olduğunu ve bu nedenle bu tür görüşmelere katılımının gereksiz olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Bayraklı Belediyesi soruşturmasında para trafiği ortaya çıktı! Paraların bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş

Para trafiği ortaya çıktı! Bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

Başka bir gezegen değil Türkiye! Tam 10 milyon yıllık
Sakarya'da babasıyla yürüyen genç kıza tanımadığı adamdan saldırı! Şüpheli gözaltında

Babasıyla yürüyen genç kıza saldırdı! Vatandaşlar müdahale etti
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık

İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı

Verilen karara kendisi bile hayret edecek!

Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte

"Başı dertte" diyerek kötü haberi duyurdular!