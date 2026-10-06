CNN'in haberine göre ABD ve Çin karşılıklı nükleer tesis ziyaretini görüştü

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CNN International kanalının haberine göre, ABD ve Çin, nükleer tesislere karşılıklı ziyaretler başlatma konusunu görüştü.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin Çin ile nükleer tesislere karşılıklı ziyaretler başlatma konusunu ele aldığını aktardı. Habere göre, karşılıklı ziyaret fikri ilk olarak bu yıl Çin'in ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde gündeme geldi. Görüşmelerde ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı ulusal laboratuvarlara ve Çin'deki eşdeğer tesislere yapılacak ziyaretler masaya yatırıldı. Habere göre iki taraf arasındaki görüşmeler çoğunlukla BM Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesinin toplantılarının oturum aralarında gerçekleştirildi.

Söz konusu habere ilişkin Beyaz Saray ve Çin'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump ve Xi görüşmesinde gündeme gelmedi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşmesinde ABD, Çin ve Rusya arasında üçlü silah kontrolü müzakereleri çağrısında bulunmuştu. Ancak CNN'in haberine göre Xi ve Trump, görüşmelerinde karşılıklı nükleer tesis ziyaretleri konusunu ele almadı.

Çin, nükleer cephaneliğinin Rusya ve ABD'ninkinden çok daha küçük olduğunu ve bu nedenle bu tür görüşmelere katılımının gereksiz olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı