ABD Genelkurmay Başkanı İran'dan Çıkış Arıyor

CNN International'ın haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran savaşından çıkış yolu bulmaya çalışıyor.

ABD'li CNN International yayın kuruluşunun 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre Genelkurmay Başkanı Dan Caine, son birkaç haftadır Başkan Donald Trump'ın üst düzey danışmalarına ABD'nin İran'la savaştan bir çıkış yolu bulması gerektiğini söyledi. Caine şu anda değerlendirilen askeri seçeneklerin ters tepebileceğine ve yalnızca hava saldırılarıyla yönetimin hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığına inandığını ifade etti. Kaynaklardan biri, "Caine bir çıkış yolu arıyor" dedi. Kaynaklardan ikisinin belirttiğine göre Caine, çatışmayı tırmandıracak askeri seçenekler hakkındaki endişelerini diğer önemli kabine yetkilileriyle, özellikle CIA Başkanı John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüştü ve savaştan çıkış yolu bulma ihtimalini gündeme getirdi.

Caine, son zamanlarda kurumlar arası koordinasyonu kolaylaştırmak ve Başkan'la yapılacak görüşmeler öncesinde aynı fikirde olmalarını sağlamak amacıyla Trump'ın benzer görüşlere sahip bazı önemli danışmanlarıyla özel görüşmeler yaptı. Kaynaklara göre amaç, ABD askerlerinin karaya çıkarılmasını içermeyen seçenekler de dahil olmak üzere mevcut askeri seçeneklerin sınırlamalarını ve sakıncalarını açıkça ortaya koymaktı. Kaynaklardan biri, Caine'in Trump'ın kabinesindeki diğer üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran savaşı hakkında yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bence bu sadece orduyu koruma yöntemi" dedi.

Trump, İran'a kara birlikleri konuşlandırma fikrine sürekli olarak karşı çıkmış, bunun yerine hava bombardımanının İran'ı anlaşmaya zorlayabileceğine inandığını belirtmişti. Kaynaklar, Caine ve Trump'ın kabinesindeki diğer bazı isimlerin bu sonucun muhtemel olmadığını düşündüğünü, bunun yerine Trump'ın kendi parametrelerine uyan başka seçenekler geliştirmeye çalıştığını aktardı.

CNN haberi, Trump'ın genel olarak ABD mühimmat stoklarının yeterli olmasına rağmen bazı mühimmat türlerinin tedarikinin "biraz daha kısıtlı" olduğunu söylemesinden bir gün sonra geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı