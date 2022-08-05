Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti

Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi üzerine Washington yönetimiyle görüşmeleri iptal ettiğini duyurdu.

 - Güncelleme:

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi üzerine Washington yönetimiyle görüşmeleri iptal ettiğini duyurdu.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi üzerine ABD-Çin ilişkilerini hedef alan yeni tedbirleri açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pelosi'nin Çin'in güçlü itirazına ve ciddi girişimlerine rağmen Tayvan'ı ziyaret etmesi üzerine sekiz başlık altında karşı tedbirlere başvurulacağı duyuruldu. Açıklamada, Çin ile ABD arasındaki harekat alan komutanları görüşmeleri, Çin-ABD Savunma Politikaları Koordinasyon Görüşmeleri (DPCT) ve Çin-ABD Ordular Arası Denizcilik İstişari Anlaşması'nın (MMCA) iptal edildiği belirtildi. Çin, ayrıca ABD ile yasa dışı göçmenlerin ülkelerine dönüşleri, cezai konularda hukuki yardım, sınır aşan suçlarla ve uyuşturucuyla mücadele konularındaki işbirliğinin de askıya alındığını bildirdi.

Bakanlık, daha önce de Nancy Pelosi ve birinci dereceden akrabalarına yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

(Cenk Özkömür /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Nancy Pelosi Tayvan Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title