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Çin Helikopteri Filipinler Devriye Uçağına Yakın Uçtu

Çin Helikopteri Filipinler Devriye Uçağına Yakın Uçtu
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Güney Çin Denizi'nde gerilim artarken, Çin donanmasına ait bir helikopter, Filipinler devriye uçağının sadece 3 metre yakınından geçti. Filipinli pilot, telsizle Çin helikopterine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Filipinler, egemenlik haklarını savunma kararlılığında olduğunu vurguladı.

Çin donanmasına ait helikopter, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı bölgesinde Filipinler devriye uçağının 3 metre yakınından uçtu. Filipinli pilot telsizle, "Çok yakın uçuyorsunuz, çok tehlikelisiniz" şeklinde uyarıda bulundu.

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan egemenlik ihtilafı devam ediyor. Çin donanmasına ait bir helikopter, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı bölgesi Scarborough Resifi üzerinde Filipinler "Cessna Caravan turboprop" tipi devriye uçağının 3 metre yakınından uçtu. Filipinli pilot telsizle, "Çok yakın uçuyorsunuz, çok tehlikelisiniz. Mürettebatımızın ve yolcularımızın hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz. Uzak durun ve uçağınızı bizden uzaklaştırın, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından belirlenen güvenlik standardını ihlal ediyorsunuz" şeklinde uyarıda bulundu.

"Egemenliğimizi, egemen haklarımızı ve deniz yetki alanımızı savunmaya kararlıyız"

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela yaptığı açıklamada, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu (BFAR) uçağının yerel saatle 07.00 civarında Filipinler Sahil Güvenlik personeli ve yabancı gazetecilerle birlikte "Deniz Alanı Farkındalık Uçuşu" gerçekleştirdiğini ifade etti. Sözcü Tarriela, 08.39 civarında kuyruk numarası 68 olarak belirtilen Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına ait helikopterin Filipinler uçağına doğru tehlikeli uçuş manevraları gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu pervasız eylem, uçuş sırasında pilotların ve yolcuların güvenliği için ciddi bir risk oluşturdu" ifadelerini kullandı. Tarriela, Çin helikopterinin Filipinler uçağına 3 metre kadar yaklaşarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) uluslararası havacılık kurallarını açıkça ihlal ettiğini ve açıkça görmezden geldiğini vurguladı. Tarriela, "Çin'in saldırgan ve gerilimi arttıran eylemlerine rağmen Batı Filipin Denizi'ndeki egemenliğimizi, egemen haklarımızı ve deniz yetki alanımızı savunmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Filipinler, ülkenin batı kıyısına yakın olan Güney Çin Denizi'ndeki sular için "Batı Filipin Denizi" ismini kullanıyor.

Çin'den cevap

Çin ordusu ise Scarborough Resifi'nin Çince ismini kullanarak Filipinler uçağının "Çin hükümetinin izni olmadan Çin'in Huangyan Adası hava sahasına yasa dışı olarak girdiğini" duyurdu. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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