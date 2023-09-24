Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile Görüştü

HANGZHOU, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cumartesi günü ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile bir araya geldi.

Çin ve Güney Kore'nin sarsılmaz yakın iki komşu ve ayrılmaz işbirliği ortakları olduğunu belirten Xi, ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlam şekilde ilerlemesinin iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet ettiğini, ayrıca bölgesel barış ve kalkınma için iyiye işaret olduğunu söyledi.

Xi, diplomatik ilişkilerin 1992 yılında kurulmasından bu yana iki ülke arasında dostluk ve işbirliğinin her zaman Çin-Güney Kore ilişkilerinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Güney Kore'nin Çin ile aynı yönde çalışacağına, Çin-Güney Kore ilişkilerine verilen önemi gösteren politikalar oluşturup buna göre hareket edeceğine, karşılıklı saygıyı koruyacağına ve dostluk ve işbirliği anlayışına bağlı kalacağına yönelik umudunu dile getirdi.

Xi, 1.4 milyarı aşan nüfusuyla Çin'in modernleşme sürecinin büyük pazar fırsatları yaratacağını söyledi.

Çin ve Güney Kore'nin yakın ekonomik işbirliğine ve derinlemesine entegre sanayi ve tedarik zincirine sahip olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirebileceğini, iletişim ve koordinasyonu güçlendirebileceğini ve uluslararası düzenin daha adil ve makul bir yönde gelişmesini teşvik edebileceğini ifade etti.

Han ise Çin'in yakın komşusu olan ülkesi adına Hangzhou Asya Oyunları'nın başarılı geçmesine yönelik temennisini iletti.

Başbakan, uluslararası konjonktürdeki mevcut çok sayıdaki zorluk karşısında, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesinin, ikili ilişkilerin gelişmesine ve bu zorlukların üstesinden gelmek için işbirliği yapılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Ülkesinin ikili ilişkilerin sağlıklı ve olgun olmasını teşvik etmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyleyen Han, iki ülkenin küresel ekonomik toparlanma ve büyümeye ortaklaşa katkıda bulunmak için işbirliği ve alışverişi güçlendirmesini umduğunu ifade etti.