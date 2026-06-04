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Burhanettin Duran: Çocuk ve gençlerin CİMER'e önerilerini bekliyoruz

Burhanettin Duran: Çocuk ve gençlerin CİMER'e önerilerini bekliyoruz
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocuk ve gençlerin CİMER'e öneri ve fikirlerini iletmelerini beklediklerini belirtti. CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması ödül töreninde konuşan Duran, çocukların katkılarının önemine vurgu yaptı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Çocukların ve gençlerin fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikayet etmek ya da sadece iyi dilekleri iletmek değil. 'CİMER' demek önerilerinizi iletmek demek. Biz çocukların ve gençlerin önerilerini ve fikirlerini CİMER'e göndermelerini bekliyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Duran, 4 Haziran'ın Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü olduğunu anımsatarak, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında hayatını kaybeden çocuklara işaret etti. Duran, "Biz istiyoruz ki barışın olduğu, böyle coşkunun olduğu, sevincin olduğunu cıvıltıyla güzelleşen bir dünya olsun. Bunun için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" dedi.

CİMER'e Renk Kat Projesi'nin önemine değinen Duran, "Bu yarışmada çocuklarımız var, gençlerimiz var, geleceğimiz var. Sizlerin bizlere katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN KATKILARINI BEKLİYORUZ'

Çocuk CİMER Platformu'nu hayata geçirdiklerini hatırlatan Duran, "Cumhur Dede kitabımız var, onu güncelledik ve çocuklara özel 25 Soruda CİMER kitapçığımızı yayınladık. Bunların her biri bize devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini millet söylüyorsa eğer çocuklarımızın da bunun birer öznesi olduğunu gösteriyor. Çocukların ve gençlerin fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikayet etmek ya da sadece iyi dilekleri iletmek değil. 'CİMER' demek önerilerinizi iletmek demek. Biz çocukların ve gençlerin önerilerini ve fikirlerini CİMER'e göndermelerini bekliyoruz" dedi.

'CİMER'E YENİ BİR YÖN KATIYORUZ'

Duran, 2025 yılında CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu başvuruların yüzde 96,8'i cevaplandırılmış ve cevaplandırılma süresi 12 gün. Bu başarıyla CİMER, 2019, 2021 ve 2025'te Altın Pusula ödülü aldı, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin Altın Küre Mükemmellik Ödülü'nü aldı. Böylece Çocuk CİMER ile CİMER'e yeni bir yön katıyoruz" dedi.

Duran, CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması'na ilk ve ortaokul kategorisinde katılan ve ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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